自由廣場》動保員應有「逕行舉發」權

◎ 劉剛維

高雄發生一起虐待動物案件，飼主被民眾拍下，把飼養的狗拋空中翻一圈後，掉落地面；只要小狗發出叫聲，就是一頓毒打，甚至像摔東西一樣摔可憐的狗狗。動保處接獲通報，由動保員偕同警方與里長到場，因飼主已停止動作，勸導飼主後即離去。筆者發現兩個問題：

一、為何動保員僅勸導未開罰？

二、單純的虐待動物案件，為何需要勞動警方與里長一同到場，耗費行政資源？

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以筆者從警十餘年經驗，政府機關處理任何違法案件，只要有「勸導」、「限期改善」條款，一接到陳情，都是先勸導，不直接開罰。也因一再的勸導及限期改善，導致拖延時間，而效率不彰。

虐待動物（寵物）案件，在高雄是動保處的業務，但每個案件都會看到警方的身影，這是因為動物保護法第二十三條明定，動保員得請警察人員協助。在實務上，警方常會反客為主，筆者常遇到通報虐待動物，警方早已到場，動保員卻姍姍來遲，甚至因為是下班時間而不願到場；以及動保處接到報案電話，竟推託沒有動保員，直接轉警局勤務中心，叫警察去現場處理的情形。

聽聞動保法即將修法，筆者以基層執勤角度，建議應取消動保法第三十之一條「限期改善」規定，改為「逕行舉發」，並比照道路交通管理處罰條例另制定的「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，另行詳細規定裁罰及救濟程序，賦予動保員可逕行舉發的權限，保護動保員的安全，而不是現行依據行政程序法第一○二、一○四、一○五條開罰時須製作陳述意見書。動保員人手長期不足，應提升約聘人員待遇，並鬆綁正職人員須具獸醫資格限制。人力補足後，編排二十四小時執勤人員，才不會常常沒有動保員，而由非專業也非業管機關的警察「公親變事主」。（作者為高雄市民，基層警官）

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