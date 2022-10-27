自由廣場》每60公里一個汽車充電站

◎ 陳榮協

上周歐洲議會通過了對歐盟規則草案的立場，該規則旨在刺激為汽車、卡車、火車和飛機部署充電和替代加油站（如電動或氫氣）。新規則是「2030年符合55」計劃的一部分，歐盟計劃到二○三○年將溫室氣體排放量比一九九○年的水準減少至少五十五％。

歐洲議會議員同意為替代燃料基礎設施的部署，設定最低限度的強制性國家目標。成員國必須在二○二四年之前就如何實現這一目標提出計劃。

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根據通過的文本，到二○二六年歐盟主要道路沿線每六十公里至少應有一個汽車充電站。同樣的要求也適用於卡車和公共汽車，但僅限於核心TEN-T網路和更強大的車站。最外地區，島嶼和道路的交通量很少，將有一些豁免。

歐洲議會議員還建議在歐盟主要道路上建立更多的加氫站（每一百公里，而不是委員會建議的每一百五十公里），並更快地做到這一點（到二○二八年而不是到二○三一年）。

所有車輛都應該可以使用替代加油站，並且付款容易。他們應該顯示每千瓦時或每公斤的價格，應該是負擔得起的和可匹配的。歐洲議會議員還希望在二○二七年之前建立一個替代燃料資訊系統的歐盟接入點，可於歐洲不同網站連線，獲悉各充電站等待時間和價格資訊。

關於部署替代燃料基礎設施的談判任務，以四八五票對六五票和八十票棄權獲得通過。議會現在準備開始與成員國進行談判。

目前台灣正積極推動新能源車，以降低碳排放，以上資訊可以作為政府及立法機關參考，做法相當積極且明確。請參考Green car Congress網頁。

（作者為汽車研究機構任專案經理）

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