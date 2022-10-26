自由廣場》人道經濟的寵物交易稅

◎ 潘翰聲

一位台北市長候選人上週出席寵物商業同業公會的場合，政治正確的「認養代替購買」，卻遭遇寵物業者以「死給你看」的選票威脅，使得各方候選人都只能在刀鋒上謹慎回應，深怕得罪動物保護團體或寵物業者其中一邊。另一方面，討好毛爸毛媽的各種寵物政見紛紛出籠，但都沒有配套的財政來源，因此現在該是省思考慮課徵「寵物交易稅」的時候了。

業者『靠動物吃飯』的生計現實，真的和「認養代替購買」的進步價值不相容嗎？美國人道協會六年出版《人道經濟》一書清楚呈現，提升人道價值改變時代趨勢，也促成商業模式創新。禁止寵物交易的州，過去業者以販售寵物為主，改成周邊商品和服務性質的創新模式後，整體市場的營收和獲利仍持續增加。

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請別那麼快說國情不同來反對，看看經濟動物福利的本土進展，這一兩年家樂福和全聯等通路商，都在寸土寸金的賣場劃出顯眼的人道雞蛋專區，當消費者的觀念改變，愈早嗅聞先機而轉型的廠商，愈能搶佔金字塔頂端市場的高獲利商機。

寵物業者也曾施壓台北市政府動保處，不得宣傳「認養代替購買」；而不肖繁殖業者將寵物當搖錢樹，不顧動物福利和生命尊嚴，讓媒體報導人間煉獄的慘狀，都侵蝕業者的形象。這樣發展下去，禁止買賣的呼聲終將浮上檯面，更激化兩方的衝突。

政府為回應民意，必須加大對寵物繁殖與販售產業的管理密度，可從「寵物交易稅」著手，將業者與消費者一併納入管理，從源頭要求消費者負擔責任。這屬於中間派的自由主義政策立場，不反對人民購買寵物的自由，但購買者應該負擔所衍生的環境和社會成本，並在繳納交易稅時，進行登記納入政府管理。由於是交易時一次性課徵，不會如普遍的「寵物稅」造成現有寵物的棄養潮。「認養代替購買」也將從道德勸說，轉變成價格誘因的政策機制，民眾為避免被課交易稅，自然引導往認養的方向走。而有經濟能力購買寵物的消費者，應主動負擔一點社會責任，讓台灣動物保護的政府治理，走向現代化的公共政策討論，而非各種道德標籤滿天飛。

（作者是台灣樹人會理事長）

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