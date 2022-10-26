自由廣場》中共二十大落幕 台灣人應警惕和備戰

◎ 朱孟庠

中共廿大落幕，港股以血洗狂殺一千點創十三年新低，回應習集權的全面執政。外資由港股、中股竄逃。習揚言第三任期要務為解決台灣問題，美國務卿布林肯更示警「北京希望大幅加快奪取台灣的時間表」。習的言論恐怕為台灣股市埋下陰影。

去年五月《經濟學人》將台灣列為地球上最危險的地方，台海情勢便成為全球焦點，經俄烏之戰，國際更關注台灣安全問題，在中共廿大落幕後，民主國家皆憂心台海緊繃如箭在弦上。

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多項民調卻顯示，台灣民眾「有感」度低，認為中國不會對台動武的比例始終都在五成以上。曹興誠接受法國《重點週刊》訪問表示：「我們的人民太不警覺，大部分都不相信會武力侵略……若我們總是依賴政府，很可能會太遲。我不反政府，但我對危險更為警惕。」警惕！備戰！是台灣生存之道，尤其在習第三任期。

遺憾國民黨身為最大在野黨不但不強化守土衛國，反分化全民抗中意志，黨主席朱立倫竟賀電中國廿大，諂媚敵國。更可恥的是藍營政治人物、名嘴總以「避戰」論調來究責被壓迫者，批判本土政府挑釁，賣台作為完全不把台灣人放在眼裡。親中媒體更不斷散播疑美論調，要台灣人想想如何「避戰」，不要像烏克蘭被當成砲灰，一再洗腦台灣、烏克蘭其實都是美國對抗中俄的棋子。

一名國民黨籍年輕的議員參選人日前在直播節目上提問「台灣如何積極避戰？」曹興誠不假辭色回以「想避戰就離開台灣」、「不要參選公職，公職要有與國家存亡的決心。」藍媒、讀者、財經分析師們總是責怪本土政府無能避戰。「避戰」不是被壓迫者的選項，難道要台灣屈膝投降？

法國《重點週刊》刊出廿頁「台灣警戒」，封面故事：高雄可能是中國侵台的首要目標。全世界都認知中國侵台意圖，朱立倫接受〈德國之聲〉專訪卻天真地認為只要與獨裁者對話就可以避免戰爭。當記者反問：烏克蘭能和俄羅斯對話請求退兵？朱又支吾其詞。中共撕毀中英聯合聲明，胡扯香港問題是哲學問題；西藏更是前車之鑑，與中國簽訂「和平協議」帶來巨大民族災難。藍營政治人物卻蓄意裝傻。

烏克蘭人明白，烏克蘭不戰就沒有烏克蘭。相反地俄羅斯不戰，戰爭就結束了，通膨就減緩，經濟漸恢復，全球股市也不至於再崩跌。「避戰」不是被侵略者能選擇的。唯有全民警覺積極備戰，才能嚇阻敵人。而參選公職者若不敢立下守土衛國生死狀者，更散播避戰求和的投降論者，台灣人應以選票加以唾棄。

（作者是前李登輝基金會副秘書長）

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