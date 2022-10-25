自由廣場》如果寶媽媽入圍金鐘獎

◎ 張約翰

藝人陳亞蘭以生理性別女性入圍金鐘獎戲劇類最佳男主角，引起關注，媒體競相報導；最後一舉奪獎，更創下金鐘獎的紀錄。無論意識形態為何，對女性入圍甚至得到視帝這一熱議焦點，都沒有發起以性別為主題的論戰，在近年來的社群平台上，相當罕見。

戲劇角色與扮演者分屬不同生理性別，歷史上很常見。京劇有過所有角色皆由男性扮演的時代，後來也有由女性反串花臉的例子；歌仔戲歷經演變後大半由女性演出不同性別角色。這些都有歷史的、文化的原因，並非一陳不變，只要觀眾能接受，都不是問題。

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因此，陳亞蘭奪下視帝而能不引發性別爭議，顯示的是台灣觀眾在這方面並不受限於舞台外現實社會的框架，接受這種表演架構出來的另一個世界。而金鐘獎也提早因應台灣人對性別認同日趨開放的態度，在官網《中華民國一百十一年度電視金鐘獎獎勵要點》第十條第六款規定，報名男女主、配角獎者，「以演出角色之性別為準；該演出角色之性別由報名者認定」。

然而陳亞蘭據以稱帝的角色嘉慶君本就是生理男性，歌仔劇以女性扮演男性也符合在歷史、文化條件下形成的觀眾認同，因此雖然表現出台灣人在性別議題上的日益開放，但目前只能看出來的是接受了約定俗成的現象。

比方說，如果本屆入圍多項、網路熱議，最後卻全數鎩羽而歸的《華燈初上》中，演出媽媽桑「寶寶」的吳慷仁入圍最佳女配角並得獎，結果會是如何？身擁兩座金鐘的吳慷仁，表演實力在台灣中生代男演員首屈一指，本屆也以《斯卡羅》入圍最佳男配角，但他在《華燈初上》扮演的寶媽媽，角色是生理男性卻以扮裝形象煙視媚行，雖然戲份不多（也許因此未報名或入圍），卻讓所有觀眾無法忘懷。如果他以這個角色奪得最佳女配角，能不能與陳亞蘭一樣獲得台灣社會的認同？

當然，這只是筆者的想像，即便成真，也完全符合前述的獎勵要點相關規定，在比賽公平性上沒有疑問。但台灣社會是不是真的能在性別議題上不受主流意識形態角力的影響，希望將來在流行文化的舞台上，有更多印證的機會。

（作者是世新大學傳播博士）

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