自由廣場》你們這些大人真噁心

◎ 陳冠甫

無黨籍苗栗縣長候選人、苗栗縣議長鍾東錦日前以議會交流名義，拜訪北市議會與台北市政府，並與市長柯文哲同台，由於鍾東錦經歷特殊，外界紛紛解讀兩人同台是「黑白配」。

號稱新政治的白色與黑社會的黑色該如何互動，使其他民眾黨候選人感到尷尬，新竹候選人高虹安、無黨籍候選人黃珊珊紛紛冷處理，不願意沾染黑色，切割柯文哲意圖明顯。無非也怕嚇跑中間選民與爭議性大鍾東錦有連結，彰顯的混亂價值觀，對選情百害無一利。

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黑白配引發關注，甚至民眾反感。因為正巧與典型敘事結構相反，基本好人勝出、壞人失敗的基本邏輯。套用在黑白配則會亂了套。直白說「教歹囡仔大細」。以後不知該怎麼教小孩。總不好告訴孩子，邪惡一方通常都會勝出，隨便就有好幾個億，還有可能當選縣長，連黑道槍擊案隔日，首都市長都不得與他見面，是你們學習的好榜樣。

眾所周知，選舉選的是人背後的故事，哪一方吸引人或成為投射對象，得票越多。二○一八年的選舉，最為主流的敘事結構，是將自己定位為弱勢的一方，低估自己的贏面，同時暗示對手享有不公平的優勢。總結兩個關鍵要素，素民與國家機器，其實是混合了白手起家與戰勝惡魔的兩個故事型態。

白手起家的經典版本就是大家耳熟能詳的灰姑娘童話故事，小女孩克服萬難逆爭上游，加上一點點運氣與超凡的勇氣，終於迎來幸福的結局。戰勝惡魔則是卡通、漫畫的老套路，主人翁克服各種挑戰，經歷挫敗然後反轉戰鬥，打敗魔王，獲得最後的勝利，國家也恢復和平。

柯文哲與鍾東錦的問題無疑在於形象落差，暫不論柯文哲是否還有如當年崛起時的素人打敗權貴形象。但他確實打破傳統政治高牆。而現在柯文哲逐漸變為當年要打敗的噁心大人，甚至更為無賴，更難打敗，加上了錢、權、黑道。某種程度，也給了柯文哲以降的高官與行政機關的底氣，可以傲慢。

因為你我般的市井小民能奈他何？除了在投票日，把選票投給不同於柯文哲、鍾東錦等人價值的候選人，別無他法。至於柯文哲、鍾東錦兩人合體所代表的灰色，再一次展現了毫無核心價值，只有政治野心與現實之間的相互作用，套一句上次韓流的名言「我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」。

（作者是台北大學法律研究所研究生）

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