自由廣場》大學排名與國際學術競爭

◎ 劉兆隆

「泰晤士高等教育」公布二○二三年世界大學排名，台灣排名最前面的台大，一下子從一一三名滑落至一八七，中國的清華、北大、港大等校都擠進全球三十名。這樣的排名固然有許多爭議，但也透露出一些警訊，除了台灣在高教的投資明顯落後於中國，更重要的是在國際重要學術領域的論述權，可能也逐漸會被中國掌握，久而久之，台灣可能會被邊緣化。

特別是中國在經濟實力擴張之後，近年來也開始染指學術領域。除了早些年用大量資金在全世界大學設立孔子學院，同時也提供大量資金參與歐美的研究中心設立與期刊編纂，另外也與歐美各種學術出版進行深度連結，甚至施加壓力。最明顯的例子就是二○一七年英國劍橋大學出版社遭中國國家廣電總局施壓，將旗下《中國季刊》中三百多篇涉「敏感議題」的論文移除。這些內容包括了諸如文革、天安門事件、西藏、新疆、香港和台灣等內容。由於該期刊是全世界中國研究領域的重要頂級期刊，因此影響極為深遠。

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除此之外，在很多新興期刊與學術領域，中國也提供資金與鼓勵學者搶占編委席次，進而影響到中國學者在國際期刊的能見度與發表量，當然也就可以順便排擠我國學者的著作。特別是在香港佔中運動之後，許多優秀且有國際發表能力的香港學者，也被迫加入了這場戰爭，對我國情況更加不利。在這種情況下，我國學者在國際期刊的發表上恐怕會日形困難，甚至逐漸被邊緣化，最具體的表現自然就是國際上大學排名的落後。

由於我國學者受限於學術規模，在很多領域多是個體戶。因此只能以個別優秀成果在各領域嶄露頭角，但這遠不是中國採用集團軍大規模作戰所能因應，也因此國際發表成果遠不如中國，大學排名也自然節節落後。教育部在關注我國大學學術排名落後之際，更應與國科會一起關注在國際學術界的這場沒有硝煙的戰爭，適時增加經費，在重要或是具有國際能見度的領域，除鼓勵學者擔任期刊編委外，同時也應擬定策略並提供資源，鼓勵國內學者聯手組隊，與中國學者在國際重要期刊一爭長短。唯有如此，我國大學國際排名的落後方能止跌。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

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