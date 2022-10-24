自由廣場》爬梯巴士 應推行全台

◎ 徐正雄

日前，新北市社會局整合復康巴士和爬梯機功能，推出「爬梯巴士」，協助住在沒有電梯、舊公寓裡的行動不便者就醫。這真是一項非常接地氣的德政。

家父家母住在一棟超過五十年的老公寓二樓，對門鄰居是一對六十歲左右的夫妻，先生臥病多年，因經濟拮据，又無人可協助下樓，每次回診都得麻煩救護車，但這支專線也不能隨便打，所以，每次這位先生總是等到病情嚴重時，才叫老婆拿起電話打一一九請求協助。

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問題是救護車只負責送你去，就醫回家卻無法上樓，只得拜託鄰居幫忙抬上樓；有時等不到人幫忙，就只能待在樓下繼續守候，幾年下來，左右鄰居也都老了，能幫忙的人也越來越少。

以前看到他們夫妻，都覺得很同情，後來家父膝蓋退化開始坐輪椅，才知道就醫有多不方便。我四處打聽，找願意把父親從二樓背下來載去醫院的計程車司機。那時做這行的不多，雖只載到一、二公里遠的醫院，單趟就要二千，負擔真的很重。這幾年雖然有比較便宜，單趟也要一千多，這還是二樓的價錢，三、四、五樓肯定更貴！

台灣已經進入高齡社會，很多老小孩照顧老父母，全台老舊公寓不少，很多行動不便的老人，每天只能困在家裡，就醫是大工程，更不敢奢望外出走走。沒想到，新北市推出這個切中長照家屬痛處的補助政策，我認為應該推廣到全台！而從「復康巴士」進化到「爬梯巴士」，最好也能有兼顧心靈健康的「快樂巴士」，讓行動不便、被困在老舊公寓的老人家們，有機會去外面兜兜風。

（作者為職業農夫，新北市民）

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