自由廣場》年金改革 不宜例外太多

◎ 蘇啟仁

某政黨於立法院提案，就警消退休年金給付低於國軍一案，研議比照國軍辦理，要求主管部門兩個月內須向立法院司法及法制委員會提出書面報告。

遙想當初年金改革如火如荼進行時，各方碩彥即疾呼應妥善研議對症下藥，勿囿於選票或黨派私利而急就章，惟似未被納入，一聲令下即端上桌。

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果不其然，從一開始的軍職給付優於公教人員，後來大學教職亦主張應排除在外或以較高給付列計，否則恐將影響百年教育大業；如今則是倡議警消人員辛勞程度遠非他人所能望其項背，故也該單獨計算。爾後其他公職退休人員要求比照辦理，例如中小學教師可主張其勞心勞力之辛酸，殆可想見。

年金改革制度實施後，以筆者親身所見，退休者減少甚多，縱然可節省退休經費，達成預設之財政目標，惟亦深刻影響新陳代謝之機制，報考公職不似往常般熱門。一項政策影響層面之巨，可見一斑。

另一遭輿論諷為見風轉舵，則是月退人員部分。原先稱欲區分退休與在職人員，二者脫勾，然而在月退人員壓力下，月退俸亦隨之調整，顯見遇選票就轉彎之陋習。

有原則便有例外並不為過，但是若例外太多，原則勢必形同虛設蕩然無存，導致其他後遺症（例如政府威信日漸低落），主政者不可不慎。

（作者為公務機關人事部門主管）

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