自由廣場》高端為赴日民眾PCR買單？ 弱智又愚民

◎ 王英明

有讀者投書《高端為赴日民眾PCR買單 值得》，個人認為，若是如此做，是弱智的民粹，會貽笑國際。台灣民眾不該任何事都要國家照顧、什麼都想要免費，政府更不該事事都是選票考量，為救選情、犧牲原則，沒有立場，弄得好像自己做錯了什麼事，反而糟糕。

二○二○年初疫情開始，政府努力發展國產疫苗，希望變成戰略物資，故以同樣的資金補助、同樣的「免疫橋接」條件、同樣的抗體標準，要求三家申請的疫苗公司。國民黨前副主席所主持其一，在第一期就未臻標準而出界；被形容為外資及可能國民黨員色彩濃厚的另一廠牌，解盲時不及格被停審核；最後只剩由美國NIH提供材料技術指導的高端達到比賽終點，並開始試生產。當初就有人預測，只有高端出線，且其計劃主持人，多被視為偏綠醫師，今後台灣新冠疫苗政治問題，恐將無寧日，一年半以來的觀察，果然如此。

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注射新冠疫苗，是為保護身體，減少住院及重症的可能。支持國產疫苗尚非共識，但牽涉個人健康，選擇自有不同。高端屬於次蛋白疫苗，專家都說副作用極低，故注射者，很多只是對mRNA疫苗充滿不定性的疑慮，而做此選擇。如今只是赴日本需要多做一次PCR，雖感覺受歧視，但再怎麼樣也不應該由當初的自我選擇（愛自己的身體），變成仇恨高端，認為政府不該扶植高端、欺騙民眾注射。

高端無法成為世衛核認證疫苗，不能符合入境日本的標準，這有很多政治角力的考量。目前的世衛認證疫苗，只是由四個國家所包辦的十一種而已，台灣連聯合國及其下的世衛組織會員都不是，何德何能疫苗必須馬上被認證？而沒有認證就要說是政府的錯、高端的錯？所以要政府、高端賠償？這是多麼巨嬰心態的井底之蛙！民代、名嘴此時亂帶風向，賺取聲量及個人利益，竟然還有立委說「高端必須要有售後服務」，不懂疫苗是緊急狀態使用的救命藥品、不是商品。這樣的民代水準，令人浩嘆。

高端的免疫效果，早有各種學理論文呈現，不是政客信口開河說了算。今年八月，法國奧地利合作的Valneva，是全世界第一款被世衛組織推薦的免疫橋接新冠疫苗（雖然還沒有正式列入EUL認證名單），預計陸續還會有更多的免疫橋接疫苗出現。這也打臉國內某些所謂專家的偏執。台北市蔣姓候選人的團隊，也需要多閱讀世界論文資料，再來發表「高端是唯一的免疫橋接、不符標準」的言論。

（作者為台灣家庭醫學會創會理事）

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