自由廣場》越戰幫、台海幫共治

解讀中共二十大軍委會成員

◎ 林穎佑

中共二十大落幕，許多名單都出乎外界的預料，無論在常委名單或是在會議中胡錦濤「被」離席，都讓二十大增添了許多討論的話題。就在軍委會名單出爐後，也出現許多意外。

首先是張又俠的留任，代表過去七上八下規則已打破，在習近平的領導下，隨時能上能下或許是未來的新常態。張能留任最大的可能應在於對於內部軍權的穩定，也代表二十大軍委會會是一個越戰幫與台海幫共治的狀況。另一副軍委主席為何衛東非苗華，也代表軍事專業的重視，未來政委出身的將領是否依然會有如過去的影響力，是可以觀察的方向。何衛東能出線，除了其過去在南京軍區的長期歷練之外，在二○一九年調任東部戰區司令，今年一月調任中央軍委聯戰指揮中心，其最大的任務可能就是賦予在今年夏季進行的對台大軍演。若從此研判，夏季大軍演很可能就是近期將領的晉升考核，類似的經歷還有現任東部戰區司令林向陽，這些經歷過一九九六年飛彈危機與二○二二夏季軍演兩次台海軍演的將領，應會是未來解放軍的中流砥柱。

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而擔任聯合參謀部部長的劉振立與副軍委主席張又俠，都曾參與兩山戰役，是解放軍少數具有實戰經驗的將領。值得注意的是，劉振立曾擔任過武警參謀長與陸軍司令員，隨著武警指揮權在二○一八年收歸中央軍委會，有此多重歷練的劉振立在統合指揮陸上部隊或許更能勝任。而航天科技專長的李尚福若出任國防部長，除其父執輩為老紅軍的關係之外（習近平、張又俠也是），其科技背景因素是否能為大多是陸軍背景的軍委會成員帶來科技思維的觀點，值得觀察。只是李尚福曾被美國制裁，這是否會對未來其進行軍事外交任務帶來阻礙？或許是隱憂。苗華與張升民的留任最大因素，或許是其對於內部管理的成效顯著，故對習近平而言，讓解放軍趨向專業化軍隊，而政工體制則做為制衡與監控的力量，藉此掌握解放軍。

在這次的名單中，基本上都是陸軍背景將領，能否勝任未來以海空與制電磁權為主的一體化聯合作戰，是值得思考的方向。無論如何，這些將領是否為棟樑之材，對習近平而言或許並不重要，能否聽習指揮才是唯一的用人標準。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

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