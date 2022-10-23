自由廣場》57歲老角頭之死與警察

◎ 池文光

台北市又發生震驚社會槍擊案件，邱姓兇嫌持槍尋仇，造成一死四傷，其中包括一名員警在執法過程中彈受傷，警察局表示：全面掃蕩黑幫營利據點。

犯嫌邱國隆為萬國幫元老，事發前，在臉書對其子女發抒訣別言論，表示因黑道恩怨問題，被所屬幫派動用警察機關，不然就是兄弟車隊包圍壓迫，想要委屈求全，還是不被放過，為了尊嚴，舉槍行兇，並說對不起孩子及社會。最後在警方包圍對峙下，自戕身亡。

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冰凍三尺，非一日寒，究竟是何原因，讓一名已經五十七歲幫派老角頭，走投無路下做出如此慘絕的不法行為？難道事先皆無徵象？細究這起事件，應是典型黑社會地盤之爭，糾紛應已存在多時，應查諸管轄警方有無具體掌握情資查處，及是否有牽扯介入幫派地下秩序等情。

台北市黑幫橫行，目無法紀亂象，如信義分局刑警薛貞國在表明警察身份後，在夜店門口被黑道份子持棍棒打死；再來發生松山分局之亂，一群黑衣人衝進派出所，抄起鐵椅砸壞值班台電腦螢幕，囂張到完全不把公權力放在眼裡，事後卻傳出警方與黑道握手言和合照，引發外界撻伐。

當年，柯文哲回應媒體表示：這個案子，最大的問題就是「暴露我們台北市的警察局跟黑道關係太好了」。身為首都市長直指所屬警察與黑道混在一起，話說的沈重，警界引以為恥！惟事件歷經多年，仍舊爆出萬華幫派大哥不滿被欺負，鋌而走險，在網路控訴警察機關壓迫等。

按理來說，黑幫從事不法或游走法律邊緣行徑，都有據點，從早期八大行業電動玩具店等，到今寄身茶（酒）莊及宮廟等處所，用以維生或活動，通常不貿然生事，避免警察上門查察取締，斷其後路。這是全台各縣市警匪對應的慣例，方法有效可行。

台北市警察局發佈新聞，強調自二十日起執行「安城專案」，對黑道酒店等實施掃蕩，檢肅幫派等暴力亂源，展現警方淨化治安決心。亡羊補牢未晚，希冀能確實針對根源有效打擊不法，勿流形式應付，並充分釐清警察工作份際，嚴正執法，以挽警察尊嚴與形象。

（作者為警官，新北市民）

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