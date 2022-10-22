自由廣場》奇特的雲林五合一選舉

◎ 林金忠

年底選舉總共要選出九項公職人員，因此，稱之為「九合一」選舉，但是，六都之外的其他縣市，因為只選舉縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，因此，被稱之為「五合一」選舉。這個要選出五項公職人員的五合一選舉，在雲林縣變成了夫妻檔、舅甥檔、父子檔、父女檔、母女檔五種家族成員搭檔參選的離奇現象，真可謂家族政治之天下奇觀。

到底是政治資源具有超大吸引力，抑或是家族成員天縱英明非得由自家人扛起重責大任不行呢？不是常常聽到有人強調「一人當選兩人服務」或是全家服務嗎？怎麼會同時出現多起兩位甚至多位家族成員搶奪政治資源的現象呢？

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雲林政壇夫妻檔的代表性案例，就是現任北港鎮民代表會主席蔡咏鍀與現任雲林縣議員黃美蘭，這對夫妻檔這次角色互換，老婆要選鎮民代表（聽說已經安排好要接鎮民代表會主席），老公要選縣議員（聽說已經安排好要接副議長）。舅甥檔的舅舅是兩屆四湖鄉長任期屆滿這次轉戰縣議員的蘇國瓏，外甥是農會總幹事退休之後參與本次鄉長選舉的吳勁葦。父子檔的父親是參選四湖鄉長的前議長蘇金煌，兒子是繼續尋求連任議員的現任副議長蘇俊豪。父女檔的父親是尋求連任的北港鎮東華里里長陳富森，女兒則是接棒老大陳卉旻參選北港鎮民代表的老二陳卉亞。母女檔的母親是兩屆西螺鎮長任滿轉戰縣議員的鄭玲惠，女兒是這次參選西螺鎮民代表的王裔迪。

政治既然是服務（管理）眾人之事，政治資源就應該由眾人來支配與共享，不是嗎？雲林政治資源越來越往少數家族集中、甚至獨攬，這就是家族政治，政治資源由派系所把持就是派系政治，不論是家族政治抑或是派系政治，都不是民主政治的好現象，甚至可說是民主逆流，不應該成為政壇新常態才對。

（作者為民進黨雲林縣黨部主委）

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