自由廣場》高虹安與韓國瑜

◎ 林志翰

二○一九年初，自家在峇里島度假打麻將的照片遭到爆料者披露，韓國瑜說一直有「國家機器」監視著他。同年八月，韓國瑜更驚爆自己的座車被裝追蹤器，感覺到「國家機器」動得非常的厲害，卻始終拿不出那個追蹤器。

二○二二年的現在，資策會表示已對高虹安發出律師函主張研究論文著作權，並詳查高虹安「確定」沒有報備進修辛辛那提大學博士學位，「兼職」科智公司多領一份薪水是不會被允許等事，高虹安痛批民進黨為鞏固自身政權，竭盡所能動用「國家機器」追殺她，這時候的她像極了「韓國瑜2.0」！

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之前面對「公費出差留學」說時，高虹安說二○一二年有位很欣賞她的主管，慰留她並同意她「出差唸書」。但資策會內部沒有人承認自己是「那個主管」。高虹安口中的「主管」與韓國瑜口中的「追蹤器」，如出一轍！

高虹安聲稱她只是資策會的「基層員工」，遭到「國家機器」打壓、迫害。但是這位「基層員工」，帶職全薪拿博士學位，差旅費還可以報公帳，週休兩日沒上課時去美國各地遊玩，不用像翁啟惠那樣賣掉房子、賠了中研院的薪水後再去留學。更重要的是，拿博士學位還能帶職領全薪增加自身收入，年紀輕輕存款就破千萬。公費留學占盡便宜，輔導其它公司創業發展時，這位「基層員工」還能夠領著兩份薪水，高掛處長頭銜，名利雙收。

身為「基層員工」的高虹安，能夠舉出另一名與她同樣帶職領著全薪去公費留學的資策會員工嗎？能夠舉出另一名與她同樣兼差領著兩份薪水的資策會員工嗎？能夠提出自己申請博士進修的報備文件或是央請那位疼惜她、不忍她辭職去進修的資策會長官出面證明嗎？

即便高虹安秀出她二○一六年穿著「科智」制服在台北國際電腦展向蔡英文總統展示智慧工廠的解決方案，都不代表資策會認可她可以兼差領兩份薪水，遑論像韓國瑜一樣將所有的質疑通通導向「國家機器」。

（作者為國中教師，台南市民）

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