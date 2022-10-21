自由廣場》這不只是「地方」選舉

◎ 王昱培

美國前議院前議長歐尼爾昔有名言：「所有的政治都是地方政治」，言簡意賅地指出地方政治是影響國家發展的關鍵，年底地方選舉將至，你我手中這一票，也關乎台灣未來的國際處境與民主良窳，不可不審慎思量。

首先，年底的地方選舉，影響的不只是各縣市政治版圖而已，在美國為首的民主聯盟紛紛加強「抗中挺台」力道的今日，台灣的選舉無論是中央或地方層級，都受國際矚目，一旦主張「小國不挑釁大國論」、「美國棄台論」等反美親中言論的政治勢力勝選，難免令挺台的國際友人誤認台灣民心已倒向中國，甚至可能因此削弱國際挺台力量。台灣人應認知北京對台的威脅危害與日俱增，務必用手中的選票傳達願與國際社會聯手抗中的強烈訊號，如此一來，一旦中國在台海滋生事端，台灣才能獲得全球民主盟友的馳援。

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再者，本回選舉亦攸關台灣民主是否能擺脫貪腐的纏繞。國際透明組織本年初公布「二○二一年清廉印象指數」，台灣在一百八十個受評國家與區域中位列第二十五名，是歷年來最佳成績，反貪腐似已大有成效，惟近來地方民選行政首長或民意代表涉貪的案件屢屢見諸報端，突顯地方政壇淪為錢權糾結的清廉破口，而選舉期間的「賄聲賄影」更為人詬病已久，本年度三讀修正通過的《公職人員財產申報法》已將財產申報資料公開的範圍從中央級民選公職人員、縣市長擴及地方層級的議員（含候選人在內），透過社會大眾檢閱渠等揭露的財產資料，強化監督力道，目前檢警調廉等單位亦已聯手加強查察賄選作為，但最有效也最根本的防弊之道還是人民運用手中的神聖一票，汰除不法牟利的民選公職人員，試想，地方自治是民主的根基，倘連根都腐壞，又如何期待有良善的公共治理？

你我手中這一票，關乎台灣未來的國際處境與民主品質良窳，承載的價值和意義相當重大，務必要三思而後投 。

（作者為公務員，高雄市民）

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