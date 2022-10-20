自由廣場》美國可以不需要中國嗎？

◎ 田台仁

從美國剛公布的《國家安全戰略》可知：美國已察覺自己的國家安全確實亮起紅燈。問題的根源是美國從未曾正確看待與定義中國——美國一直無法確定中國到底是個可相互拉抬，促使文明進展的合作夥伴；或只是個經常犯規、不擇手段、強奪利益的競爭對手。於是，美國的國家安全戰略經常處於「合作 」與「競爭」間搖擺不定。

回顧一九四九至一九七九中國絕對無實力構成美國的安全威脅的時期不說，自一九七九以後，隨著中國經濟力急速增強，北京對國際秩序的話語權加重，自然和歐美所建立的世界秩序產生碰撞。最明顯的例子就是南海九段線領海的規劃，中國悍然不顧他人的利益。

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讓北京在短時間從烏鴉變鳳凰的，就是季辛吉的「合作觀」，它一方面讓中國成為美國消費者可購買廉價產品的工廠；另一方面中國還是一個讓美商取得巨大利潤的市場。換句話說，美國讓中國在消費與供給兩端，同步成為世界經濟泵浦的節流閥。

這「合作觀」一直維持到歐巴馬第二任開始才有改變——逐漸滲入「競爭」的成分。到二○一六川普大聲棒喝，合作才緊急踩了煞車。雖然為時已晚，但還好沒到「美國市場由中國說了算」的窘態。

但，為何美中關係一直在「合作」與「競爭」中拉鋸，特別是美國一直拋不開中國呢？原因當然是經濟誘因—美國貪圖中國人口規模所衍生的經濟紅利。相同現象也在梅克爾統治下的德國發生，導致德國經濟，特別是汽車工業大量傾斜依賴中國市場，至今仍然是德國媒體火熱的辯論議題。

美國戰略還有個將「期盼」當成「真實」的嚴重心理錯誤。此一心理錯誤使美國無法穿透迷障，直指中國背後「中華至上，民族獨尊」的集體價值觀。這價值觀預設所有規矩都必須臣服於中華大旗之下！有這前提，北京就絕對不可能讓任一國與之有良性競賽關係，北京的世界觀是「零和」的架構。

美國安全戰略若還聚焦於「競爭與合作」比重分配，將中國當做是可以公平競爭的對手，而非成王敗寇之敵，是非常天真的！讓我們設想一下極端的狀況：假使徹底切斷中國經濟誘因，西方會崩潰嗎？西方若不會崩潰，那西方還有任何理由需和中國「合作」或「競爭」嗎？世界若回到一九四九至一九七九之鐵幕時期，豈不都相安無事？

（作者為經濟學人）

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