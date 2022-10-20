自由廣場》拜登的新冷戰檄文

推遲到中共20大前公布

◎ 陳永昌

拜登政府十二日公布新版國家安全戰略報告，四十八頁報告有廿三頁提到中國，定位中國是美國在全球面臨的唯一對手，贏過中國則是最重要的地緣政治挑戰。形同討伐中國的新冷戰檄文，時間點毫無避諱落在中共換屆廿大召開前，不再顧忌北京當局高興與否。

應美國國會要求，每屆政府必須發布國家安全戰略報告，是向各部門下達指導原則，也是對盟國與敵國發出動向信號，更是左右政府財政預算分配的指南。拜登政府原訂今年一月發表報告，因當時俄羅斯入侵烏克蘭箭在弦上，發表日程一延再延。這段時間以來，大幅調整改寫報告傳聞不斷，俄烏戰爭可能逼迫美國戰略重心分散為歐亞兩端並重。

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新版國家安全戰略報告一面倒聚焦與中國競爭關係，並非先前傳聞不實，更有可能是俄羅斯在烏克蘭戰事失利膠著，被拜登政府看破手腳，徹底淪為「衰落的、飽受摧殘的」國家。遏制俄羅斯威脅固然迫切，但重要性遠遠不及把力氣與資源保留用來對付北京當局。

美國前總統川普二○一七年底發布的國家安全戰略報告，點名中國與俄羅斯並列為戰略競爭對手。《華盛頓郵報》專欄作家喬許羅金在其《天下大亂》書中披露幕後過程：外界誤會官樣文章與戰略文件，川普本人根本不會看，重大決策一概出於高層政治運作。但負責撰寫關於中國章節的博明（Matt Pottinger，時任白宮國家安全會議亞太事務資深主任）藉機喚醒官僚體系反思中國政策，將高層政治與中層政策連結，透過重寫官方政策文件，正式授權各部門對中強硬派，給他們彈藥去打仗。

與川普版國家安全戰略報告相較，拜登政府延續並強化抗中路線，進而補強前政府的不足。外交老手拜登不再紊亂指揮，扭轉政府內部多頭馬車彼此制肘亂象，而向來信奉「多邊主義」的他，積極拉攏北約、歐盟與印太盟國圍堵抗中，讓中國失去見縫插針操弄空間。

回應拜登國家安全戰略報告，中共官方喉舌《環球時報》社評標題寫道：「缺乏新意卻充滿惡意」。「最高程度惡意」其實就是拜登政府有別以往的新意，而報告嘗試打破內政與外交藩籬，更是新亮點。打破過度依賴中國障礙，拜登政府致力提升美國自身競爭力與經濟韌性，將中國競爭轉化為國會立法動力，投入巨資強化基礎建設與科技產業創新，接著祭出對中國半導體產業全面封殺禁令。縝密擘劃後精準出手，使得拜登更讓人信賴與期待。

（作者為企業專業經理人）

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