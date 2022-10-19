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自由廣場》雨災神隱後的政治除魅

2022/10/19 05:30

◎ 蔡哲明

台北市長柯文哲因為尼莎颱風未「坐鎮防災」引發輿論撻伐，但柯Ｐ反過來怒嗆是Ｅ化時代遠距辦公，只因當天他人在中部進行輔選，而網友回酸競選活動，也可利用網路，一場雨災過後，柯Ｐ形象已全然遭到「除魅」。

德國社會學者韋伯提出除魅（Disenchantment）概念，指的是在現代社會，去除神秘主義（魅惑）表面並合理化，只要剝去附著表面上的虛假層次，就能恢復一切事務本質樣貌；此次防災實務，迫使柯文哲卸任前的待退心態一覽無遺，更讓市民大眾刷新三觀，將他打回原形。

柯Ｐ自稱有其能力掌控全局，再嗆勘災作秀引發輿論撻伐，唯有台北市長候選人黃珊珊緩頰「難道一人做八萬人的事？」，大談分層負責制度化結構的應變，但此舉顯然模糊地方首長的政治角色。

像是柯Ｐ視察水門開啟後，強調「建立制度、處理緊急或例外事件」屬於首長之責，但尼莎颱風不就正好符合後面兩項，例如道路淹水、路樹倒塌以及康湖隧道口崩塌，難道都是SOP可以通盤處理的嗎？

難怪會對百齡橋下五十輛車泡水一案要求民眾自己負責，市府難道不用針對水門關起卻還有車來做檢討嗎？倘若地方首長個個虛應故事，SOP就算神器恐怕也無力回天，畢竟遠水救不了近火，如何落實「坐鎮防災」，不僅可讓施政透明，更能安定民心。

（作者是新聞研究所博士班學生）

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