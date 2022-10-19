自由廣場》請為延長兵役役期添加正能量

◎ 宋啓成

拜讀林逸民先生「延長兵役回到有效長度是當務之急」一文，內心感觸良多。由於曾長期服役，目前仍在大學與大學儲備軍官訓練團（ROTC）教育中心兼課，有鑒於社會對延長兵役役期看法各異，甚至將其泛政治化。然就當前情勢而言，延長役期確有必要。儘管台海安全，支持我方的國家愈來愈多，但天下畢竟沒白吃的午餐，凡事還需靠自己。

一九五四年十二月，台美簽訂共同防禦條約，次年又簽訂具體作戰計畫，其中「樂成聯盟」即為一例；雖說此計畫開啟台美軍事合作的新里程碑，但對最外圍的金馬地區防衛，美方堅持只在台澎遭攻擊時，方可介入，說明處在第一線的還是我們。如今，樂成計畫早已廢除，國際情勢又極風雲詭譎，如果我們自己不努力，別人的支持也將打折扣，最後倒霉的還是我們。

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對軍中生活抱持負面看法，不外是單調、枯燥、不自由，及太多諸如整理內務、刺槍術等看似無益戰力，也無法為未來加分的工作。但換個角度來看，這些對磨練個人心智、提高抗壓力絕對有幫助，它的效益是長期且隱而未現，不等於一無是處。況且不少國內產業即便被戲稱「爆肝」，警察執勤時有遭不測風險，但應徵、報考人數不減。

筆者在軍中擔任主官時，每逢面見到部新兵，都會以「軍中生活雖不自由，絕對可幫你和壞朋友一刀兩斷」，勉勵曾犯錯弟兄把握改變的良機。當時單位來了一位因涉毒三度入監、再回營補服剩餘役期的回役兵，筆者即以上述話語勉勵，並結合家人一同關懷。該兵有意改過，甚至主動提早收假，目的就是要和壞朋友劃清界線，最後也平安退伍。

自己在戰爭學院任教將近十年，涉足的雖然是以軍事、戰略議題為主，但這些概念絕非只適用於軍中，筆者後來用來研究五胡十六國歷史、完成博士論文，甚至也拿來作為大學講課的重要材料，可謂收穫滿滿。軍中東西有無用處？認定的關鍵還是只有自己。

然而，就在ROTC報退數等負面新聞充斥新聞版面，被視為延長役期「負能量」的同時，上星期六日兩天，RF台灣國際模型公開賽在台北花博舉行，國軍北區招募中心也在現場，結合大批佈景與國軍裝備舉辦盛大的招募活動，吸引不少青年男女與重溫軍旅生涯的中壯年大叔參與，似乎也為「延長役期」添加一股「暖流」。這股暖流帶動的是一種「隱性國防」，自然有助於我們常常在談的全民國防。

台灣既然是大家的，延長役期對台海與大家的生命財產安全又有絕對幫助，希望大家能基於此「同舟一命」共識，多為這項議題增添些正能量吧！

（作者是前國防大學戰爭學院上校教官、現任大學助理教授）

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