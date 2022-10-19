自由廣場》（鏗鏘集）去看看「流麻溝十五號」吧！

◎ 李敏勇

流麻溝十五號是白色恐怖時期綠島政治犯監獄共同戶籍戶；《流麻溝十五號》是曹欽榮、林芳微等人訪談張常美、黃秋爽、張金杏、陳勤，藍張阿冬、施水環六位女性政治犯的口述歷史書冊；「流麻溝十五號」是以口述歷史書冊發想，重構編劇、導演巧思、攝影運鏡拍製的一部動人電影，是離開政治界成為電影製片人的姚文智的第一部作品。

四年前，台北市長選舉，姚文智是民進黨不盡支持的提名人，他以「若未選上台北市長，即退出政壇」為諾。選民因不願中國國民黨人當選，加上公投紛亂無序，選票挹注使柯某僥倖連任，也繼續忍受柯痞亂政。姚文智則履行承諾，籌組「湠台灣電影公司」，四年後，在二○二二年地方公職選舉的時際，推出「流麻溝十五號」這部電影。

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韓國在民主化以後，轉型正義的文化工程呈現在多部電影，譜現了國民心境。南韓、北朝是戰後獨立又分裂的韓民族國家，南韓經歷反共的軍事統治，走向民主化，文學藝術的內涵充實；台灣的民主化，困惑於國民黨中國體制，也受制於共產黨中國的威脅，加上轉型正義不全，正常國家未形成，選舉反映的紛亂現象反映政治投機份子的妄為。徒有政治不足以改變社會，文化的核心力量關聯著思想與行動的邏輯。

解嚴、民主化，許多人熱衷選舉公職，但台灣人在文化版圖的失落未充分改善：從二二八事件，知識份子文化人大量被殺害，到白色恐怖時代，不分台灣人、外省人被以牽涉共產組織槍決或關在綠島唱悲歌─歷史並未真正結算。蔣經國死前說蔣家後代不再從政，仍有人棄章從蔣逐政治之位，政治和文化病理顯然是問題所在。

「流麻溝十五號」以台灣籍護理師、外省籍舞者和台灣籍畫者，三位女性政治犯為主角，交織白色恐怖時期男女青年政治犯在綠島的悲愴經歷。她（他）們是進步份子或無辜者，生命備受煎熬，吶喊的聲音被淹沒在濤濤的海浪中。這部電影復活了她（他）們的生命，我們生命是那些死去的人們剩餘的。

去看看「流麻溝十五號」，尤其年輕的人們；去看看「流麻溝十五號」，看看中國國民黨怎樣統治台灣？怎樣以反共迫害人權？看看，並且想想，台灣應該走向什麼樣的新時代？中華人民共和國已建政七十三年，台灣還在中華民國的殘餘中國意理糾葛不清，未能脫困。為什麼？這次選舉或以後的選舉，為了實踐轉型正義，為了國家正常化，應該怎麼投票就很清楚了。

（作者是詩人）

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