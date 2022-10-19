自由廣場》（林保華專欄）那個人 的爛尾表演

全球聚焦中共二十大的召開，因為事關全球未來的發展，聚焦的焦點又在那個人身上。那個人不是馬英九，所以不接受「先生」稱號；台海兩岸互不隸屬，所以我不願稱他為「主席」；他是中共總書記，我不與這流氓政黨為伍，所以當然也不會稱他為總書記或同志。可以叫他名字嗎？想到國台辦曾經稱呼陳時中是「這個先生」，於是暫時學習台積電創辦人張忠謀稱之為「那個人」。這還是文明國家的稱呼，如果按照毛澤東所欣賞的《水滸傳》裡那些同夥的習慣，應該稱呼「那廝」才對。

那個人上台十年，中國也是十年浩劫，就像文革十年那樣。他的極左路線引發天怒人怨，尤其在中美關係、經濟發展與動態清零等問題上在國內外受到口誅筆伐，黨內也引發重大爭議，因此藉廿大對其路線進行「糾偏」是不可免，就是戰狼外長王毅在美國也透露這個訊息，尤其要修正中美關係，因為事關中國經濟發展與台灣議題。然而糾偏對那個人的偉大形象有損，所以廿大就成為既要糾偏，又要大吹特吹其偉大功勳以維持社會穩定與政治穩定的馬戲場。

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那個人雖然沒有點名美國，然而多處的嚎叫就是吠向美國，例如：「反干涉、反分裂」，「面對國際局勢急劇變化，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益」。矛頭都是美國與其他民主國家。前一天，廿大發言人談到台灣議題還信誓旦旦「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力」，第二天那個人就殺氣騰騰「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，「解決台灣問題是中國人自己的事」。可是一個多星期前國台辦剛對台灣人說「外國人是靠不住的」，難道中國人就靠得住？

中國拿什麼改善中美關係？那位發言人說：「中美經貿合作支撐了二百六十萬萬個美國就業崗位。」他怎麼不說支撐幾千萬中國就業崗位？中共要繼續欺騙美國人已經很困難了，何況那個人還在台上張牙舞爪，豈非騙術被清零？

中國的核酸盛世已經是那個人的末日，彭載舟在北京四通橋上的橫幅與呼喊是個標誌，雖然被封鎖鎮壓仍然在全國擴散。不管廿大表面上開成什麼樣的會議，人事如何揭盅，實質上就是那個人的爛尾表演。去年開始的爛尾樓事件逐步蔓延，財政金融、民企各行業都出現爛尾，今年GDP也爛尾，最近的GDP數據延後公佈，不給廿大難堪。那個人號稱的第一個百年就出現爛尾，記者會還好意思說今年中國的經濟發展「突出」？

好勇鬥狠的那個人在政治報告文本中有十七次「鬥爭」當然不奇怪，可是「安全」居然出現五十次，表明他的嚴重不安全感，那還玩什麼「復興」鬧劇？外強中乾的那個人，是不是該下台了？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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