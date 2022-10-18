自由廣場》（鏗鏘集）紅藍白今年這一局

◎ 王景弘

九合一選舉進入緊鑼密鼓，這一局雖無涉中央執政，對台灣民主政治卻是重要指標，沒有不當黨產的糾葛，落實民主體制的公平競爭，也讓選民看清藍白的本質，和對台灣認同及國家安全的立場。

國外紅朝勢力採取迂迴恐嚇策略，藉口裴洛西訪台，在台海挑釁，企圖破壞美台關係，讓其同路人叫罵民進黨親美政策惹禍，更散佈其犯台時程謠言，要助國民黨贏得下次大選，接受中國條件投降，讓它「和平」併吞台灣。

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藍營的局陷在人財兩空：人才斷層，不當黨產充公，坐轎者無能，抬轎者無力，局面冷清，中央缺錢可撒，樁腳無錢不辦事，老藍男嘸魚蝦嘛好，空降搶方首長，在地人失望，不可能熱心抬轎。

藍營大轎夫垂垂老去，傳統轎夫多為角頭大男人主義者，這次坐轎者不少暴起年輕女性，有家族世襲、有涉論文抄襲、有貪污案纏身，要他們抬轎也腿軟；自願趴趴走者與地方無緣，且專賣一中毒品，成事不足敗事有餘，結果要靠有力的坐轎者彼此拉抬。

國民黨夢想奪回台北市，攻克桃園。在台北市與柯白黨不惜謊言圍毆陳時中，把防疫成功硬誣衊為失敗。在桃園空降以雜抄報告賺到五千萬元的高人，先鬥走民進黨候選人，再分化綠營，讓失意者介入。

柯白黨在台北市與新竹市推出寄生的假黨員攪局，台北市三腳督，兩個「外省人」對一個在地人。在新竹推出自認學霸，高傲不可一世的女博士，讓民進黨與國民黨的在地候選人相纏鬥，國民黨兩地都是苦主。

柯白黨志在攪局；紅朝在試策略；國民黨在缺人缺錢中掙扎，政見只在空口製造「討厭」民進黨的氣氛。抹黑戰術讓柯白與綠營未戰先折將，藍營沒有不當黨產可花，輪胎也洩氣。

（作者為資深新聞工作者）

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