自由廣場》家長要的是公共托育

台北市長候選人切勿再發錢

◎ 劉毓秀、黃喬鈴

台灣連年深陷超低生育率，各候選人競相端出托育政見作為選舉口號，台北市作為首善之都，候選人的托育政見真正友善家庭生養了嗎？

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檢視台北市三位候選人的托育政見，國民黨候選人蔣萬安提「補助私立幼兒園」從現行補助每學期一萬三千六百六十元，加碼至每年五萬元，準公共化私托也要加碼。無黨籍候選人黃珊珊不約而同提出同樣政見，其私幼補助更加碼到每年五四六四○元。兩位候選人的用意是「拉近公幼、私幼的學費差距，減輕家長負擔」。然而，面對台北市家長抽不到公托的焦慮，民進黨候選人陳時中則回應「托嬰部分主要做準公共化，透過政府管理，讓他有公共的品質」。

台灣的托育服務以私立為主，收托年齡越小、服務私化的程度就越嚴重，三位候選人皆迴避了台北市公共托育服務不足的事實，皆無視育兒家長抽不到、排不到公托公幼的窘境，只是企圖在服務嚴重私化的基礎上，再砸錢、再加碼補助，引導家長使用私立托育服務，而不是提供家長普遍想要的公共托育。如此的政策作為，不但無法有效減輕家長負擔，反而持續助長業者，延續「補多少、漲多少」的萬年議題。托育服務費用平不平價、品質好不好、距離近不近，都是關鍵。錢不會照顧孩子、平價也不能確保服務就在住家附近、也不能保證服務有安心且有品質。

發錢很簡單，但造成的負面效果也很驚人，生育率全球墊底的韓國即為例子。韓國從二○○九年開始補助零至二歲私立托育服務，至二○一三年，免費托育政策完整涵蓋零至五歲，透過全面補助私托私幼達成。但，免費根本是假的！韓國跟台灣一樣，托育服務由私立業者主導，政府難以管理。在費用上，業者透過其他課程創造利潤，讓孩子上英文、音樂、繪畫課，助長教育熱，韓國政府調查顯示，有一半以上的受訪者表示：「托兒費用仍是家長的育兒負擔」。在品質上，教保人員勞動條件差、托育品質和兒童安全備受質疑。整體來說，家長的育兒負擔仍重、仍苦於找不到可信賴的服務而面臨職業生涯中斷，影響所及，韓國生育率連年吊車尾，公民團體譴責此為韓國托育政策的慢性病。

我們嚴正呼籲各候選人，在台灣遭逢低生育率的此刻，切勿踏上韓國慘痛的失敗之路，尤其發錢容易，收回困難。為確保每一位孩子都能獲得平價、優質、普及、非營利的托育服務，政府有必要負起責任擴大公共托育服務，才能真正支持家庭雙薪、支持女性就業、讓每一位孩子平安健康長大。

（作者為托育政策催生聯盟召集人、發言人）

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