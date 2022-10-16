自由共和國》林佳龍／回應馬斯克的謬誤：沒有主權就沒有產權與人權

近來，美國電動車品牌「特斯拉」執行長馬斯克（Elon Musk）的發言，引起極大爭議。（法新社檔案照）

林佳龍／民進黨新北市長候選人

近來，美國電動車品牌「特斯拉」執行長馬斯克（Elon Musk）的發言，引起極大爭議。除主張聯合國應重組烏國遭侵略地區的公投、克里米亞應割讓給俄羅斯外，他還提出若發生戰爭，他自己、蘋果，還有其他公司都會受到很大損失，因此台灣應成為像香港一樣的中國特別行政區，方能避免死傷慘重的戰爭並換取和平的看法。

其實這個「將台灣劃為中國特區以換取和平與繁榮」的論證本身有個明顯的邏輯謬誤︰若為避免中共侵台造成特斯拉與蘋果等大廠蒙受損失，主張台灣應劃為中國的特區，那就是等同主張將能製造優良晶片的台灣，變成中國紅色供應鍊的一部分。但過去國際大廠正因為想避開紅色供應鏈，因此資金不斷遠離香港與中國，一旦台灣成為中國特區，外資也勢必離開，而特斯拉與蘋果亦將無法獲得受國際所信賴、品質更勝過中國製造的晶片，這豈不將蒙受更巨大的損失？

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姑且不論上述邏輯謬誤，由於馬斯克的言論，對比當初義助烏克蘭的行動反差太大，以至各方都對他發言產生某種程度的認知失調，中國外交部在第一時間本能地回應說這是中國內政問題，不容外勢干涉，直到隔天才改變態度，正面呼應馬斯克的說法。其實，過去不少人就曾質疑自稱「言論自由絕對主義者」的馬斯克，在面對中國巨大市場時有過於討好中國之嫌。而觀察馬斯克的個人意見，更足見其看重商業利益遠超過對民主自由的關懷。

或許馬斯克仍會辯稱，犧牲一部分人的人權與他們所主張的主權，就能帶來世界和平與經濟繁榮，將是理性且划算的交易。但事實上這更是個謬誤，因為唯有擁有主權，才能確保產權；也只有真正擁有主權，自由與民主等人權才能獲得真正的保障。雖然目前中國看來比任何國家更奉行資本主義，但中國的基因仍舊是共產主義，所有產權最終仍屬國家，只有獲得國家同意，人民才能擁有被允許的產權。這是為何即便土地有著所謂最高七十年的使用權，到期可續約，但中國政府隨時可收回土地與地上建築物的理由。

過去中國曾擔心美國產的特斯拉，會利用車上配備的鏡頭蒐集危害中國國家安全的資料，因此嚴禁特斯拉車輛在軍事與政治敏感地點附近進出，甚至立法要求外國電動車廠商在中國蒐集到的資料必須全部保留在中國境內。這是因為電動車產業所發展出最重要的新形態資產，是透過車聯網所獲得的「資料經濟」。在民主國家，個資受到法律嚴格保障，資料經濟不會被惡用，甚至是良善治理的基礎。但自由市場的這些資料經濟並無法見容於中共所統治的地區，甚至成為中共數位極權所控制與侵犯的對象，也因此中國不願意讓其他國家持有中國境內的這些資訊。

而從中國目前所採的清零封控模式中，我們可確定資料經濟在中國，最終是由國家機器所掌控並成為監控人民的工具。特別是在習近平主導下，即將召開決定未來五年領導班子、旗幟與道路的中共二十大，讓中國朝更極權國家邁進的可能性大增。而之前香港的遭遇已讓世人看見，即使與中國有著五十年不變的承諾約定，但沒有主權就無法保障香港人的人權。這使得台灣仍有少數人堅持的「九二共識」，越來越像是自欺欺人的話術。

罔顧產權與人權的極權中國，與守護產權與人權的民主國家，有著無法相容的組織差異。衝突與掠奪是中共的顯性基因，未來中國的發展模式，就像電影《捍衛戰警》（Speed）中那台無法剎車的公車，橫衝直撞卻隨時可能爆炸；也像電影《異形》系列中那個無法控制嗜血殺戮本性的怪物，毫無人性地到處掠奪。

台灣則透過蔡總統所強調的四個堅持向世界證明，台灣是擁有主權的自由民主國家、是個韌性之島，我們可以保護自己的產權與人權。而過去三年多的肺炎疫情讓全球經濟重構，台灣的角色也被世界看重與需要，國際局勢更對台灣相對有利，民主國家意識到必須團結來面對極權國家的集結，台灣不應成為世界民主秩序的破口，世界各國也正積極地跟台灣交往，維持與台灣正常的關係。

正因如此，中國急著想解決「台灣問題」，而從現在開始到二○二七年，也就是習近平第三個任期內，台灣將面臨到中國極大的軍事威脅與挑戰。而年底地方選舉的結果，勢必將影響國際社會對台灣的看法，世界都在關注蔡英文總統第二任期的下半場，能否有更堅實的基礎來帶領本土政權力抗中國與保護台灣。

台灣人民絕對能做民主台灣的最大後盾，我們不僅要讓國際友人清楚看到，民主台灣的人民力抗威權中國的立場，也要讓世界了解，台灣絕對有能力為區域安全、為世界和平、為全球經濟盡一份心力。我們相信，年底選舉的結果，將讓台灣朝更正常的國家來邁進！

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