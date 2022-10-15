自由廣場》馬英九輕視人民智慧

◎ 黃惟冰

馬英九日前在台南輔選時表示，「就是因為年輕人看到經濟情況和兩岸關係不好，不想生育」。此言差矣。

第一，與台灣並列全球生育率末段班的還有香港、澳門、新加坡與南韓。顯然，東亞地區共通的社會狀態與民情習俗，才是上述國家或地區生育率皆偏低的主要原因。

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第二，要說兩岸關係不好，最糟糕的時期莫過於八二三砲戰。但當時台灣的總生育率（平均每位婦女一生中生育子女的總數）約為六，還遠高於近年的一。

第三，台灣的總生育率在兩千年時為一點七，但到了二○○八年卻降到一點一。換言之，即便在馬英九總統任內，所謂的「九二共識」大行其道的時期，生育率仍持續遞減，而且幅度不小。

第四，根據國際貨幣基金(IMF)估計，台灣二○二二年的人均GDP將由三三一四○美金，成長至三五五一○美金。不僅是首次超越日本，也是在二○○三年以後，再度高於南韓。蔡政府在疫情與美中貿易戰的多重困境中，還能繳出這樣的成績，相當耀眼！反觀「六三三」做不到的馬英九，實在沒有說三道四的資格。

總結而言，若要提升台灣的總生育率，必須參酌各國經驗，對症下藥。至於馬英九刻意的誤導視聽，實在太低估人民的見識與智慧了！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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