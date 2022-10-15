自由廣場》當核能大國向綠能大國購電···

◎ 吳海瑞

俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲能源價格飆升。七月八日，歐洲議會將天然氣和核能納入歐盟的「永續金融分類法」，讓相關的投資可以發行債券、優惠借款；天然氣一半來自俄羅斯的德國，除了向中東、南非尋求替代能源，八月總理蕭茲也造訪挪威，確保更多的供應；九月底德國官方宣布，原訂二○二二年底除役的三座機組中，兩座延役至少四個月。

歐盟的危機管理，國內有另類解讀。歐洲會議決議披露的當天，趙少康說：「歐盟已把核電當綠能，反核以前對、現在錯」。《風傳媒》加碼：「歐盟把核電視為綠色、各國開始增加核電，台灣是否也該檢討、修正這個能源政策？還是要等新政府上台再改？」

請繼續往下閱讀...

這些論者，或受限於時間，或基於某種意圖，均刻意忽略決議中的諸多但書，特別是有關核電廠的限制，如技術、燃料、核廢料處理；必須取代燃煤機組為前提，並有二○四五年前完成建造的落日條款。

本質上，歐盟只是將天然氣、核能比照綠能所享有的金融待遇，歐洲國家無一因此修改其能源政策。換言之，歐盟是救急，而不是核能大抉擇的急轉彎，更不是昨非今是的熱情擁核。

德國二○五○年百分之百再生能源的目標，不因烏俄戰爭而有所調整。法國二○二一年有六十九％來自核能，二○五○年目標是核能降至三十％、再生能源提高到七十％，《天下》以「核電大國降低核依賴 法國覺醒：過去我們喝醉了」為標題報導，內文也對「核電復興」為何難實現？點出核能技術（如小型模組化核電機組）最新進程面臨的瓶頸。

台灣擁核人士，認為核能有兩大賣點：便宜、穩定。根據Ember Climate公布的電力批發均價（歐元/百萬瓦時），今年元月，法國是211.6（德國為167.9），八月電價來到最高峰達493.0（德國為469.3），九月降為393.6（德國為360.2），價格、漲幅（與去年比），法國均高於德國。

法國核電廠歲修高峰時，會向德國買電；往年寒冬，法國也向德國買，但今年提早在夏天就向德國進口電力，原因是去年底某些機組被核安單位強制整批停機檢修，加上高溫與旱象，部分電廠缺少冷卻河水而暫停運轉。法國重押核電，一旦系統性風險出現，衝擊將大於電力多元的德國（二○二一年來源組成：40.9%再生能源、27.9%燃煤、15.3%天然氣，11.9%是核能）。

有人執意把台灣比做烏克蘭，但對砲火下的核電廠卻沒有任何想像。台灣能源政策可以很簡單：非核（目前核能僅佔五點六％，取代不難)；天然氣、煤、原油等力求分散風險；再生能源比重越高，台灣就越安全，套用經濟部次長曾文生受訪時的話，畢竟沒有任何軍事行動，可以封鎖風、水、太陽。

（作者為上市公司專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法