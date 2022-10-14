自由廣場》兩個問題 推估20大政治局常委變異

◎ 侍建宇

在中共第20次全國代表大會（20大）即將召開之際，中共領導換屆的各種推測與分析，通常都集中在政治局常委人選名單，以及派系走勢。目前最理性務實的推斷，仍是常委維持現狀，但不能排除由於「反習勢力」集結，出現常委規模丕變的情況。至少有2點值得觀察：

第一，中共內部是否有實質的「反習近平」力量存在？若有，20大後的政治局常委人事，很可能到現在都沒有定案；若無，習近平可以完全主導人事，政治局常委名單可能已經底定，只有微調的機會。

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過去中共召開18大與19大時，國際媒體被「餵消息」，很早就將名單流出。通常「雖不中亦不遠」，象徵中共權力頂層有共識並團結。現在若有「反習勢力」，他們在習的監管下難以有效集結，只能透過重要聚會與會議發難，包括北戴河會議、19屆7中全會，以及20大正面對決。

北戴河會議已在夏季結束，無論是否形成決議，目前看來若非決議未被遵守，就是議而不決。若「反習勢力」在20大會場直接對決，現在應該觀察20大主席團名單，即主席團成員是否含括主要派系，以及是否可能發難。

第二，是否可能出現只有5常委，而非7或9常委的政治局常委會？過去幾屆常委名單通常在大會召開的半年到3個月前就開始瘋傳，今年卻情勢詭譎，平靜得令人狐疑。

現在有一個「小常委會」與「大常委會」之爭的討論。如果常委規模維持7人，甚至擴大變成9人，可以被詮釋為習近平可能還是願意與其他派系共享權力，但更可能的是習近平企圖扮演袁世凱的角色，居高臨下。就像民國初年有直系和皖系之爭，但無法挑戰袁世凱。

如果常委會變成5人，成為一個權力集中的「戰鬥小組」，就可能有2個意涵：表面上看，習近平大權在握，可以呼風喚雨，但也是權力高層妥協的例外，目的是讓習近平連任來完成某些特殊任務，包括此前的中共領袖想做或不敢做的事情，例如美中決裂後的「武統台灣」。換句話說，5人小常委會是一種「破格」，若習近平未能完成任務，也就沒有未來，沒有中共21大再連任的機會。

小常委會的職務只剩下總書記、國務院總理、人大常委會委員長、全國政協主席、書記處書記，推估的版本是習近平、汪洋、李克強、丁薛祥和胡春華。習與丁主導，汪與李監察，胡扮演「儲君」學習的角色。大常委會名單則可以再派系分贓與對決，人選豐富。

回到「武統台灣」議題，美國眾議院議長裴洛西訪台後，對於北京來說，攻打台灣就是與美國直接開戰。眼看烏克蘭戰爭在美國和北約（NATO）介入下陷入泥沼，就算到2027年，解放軍真有信心打贏有美軍協防的台灣國軍嗎？因此，維持現狀的大常委會應該可能性較高。

（作者為國防安全研究院國安所副研究員）

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