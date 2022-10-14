自由廣場》倫敦旅館·德國老公·馬英九們

◎ 羅隆錚

未談及正題之前先說兩個故事，一是：筆者於一九八四年首次旅遊國外，住宿倫敦青年旅館，認識一位新加坡留英青年。當我給台灣家人寫信時，她驚異：你來自台灣，為什麼不寫Taiwan？她說：世界上已經沒有Republic of China這個國家了！當時我半信半疑，但我離倫敦往北走之後，我相信了。因為當我說來自Republic of China時，人們的表情迷惑，我轉說來自Taiwan，人們回給我微笑與親切的服務。

另一是筆者有一朋友嫁給老德，她強調她是台灣人不是中國人。數年之後她先生陪她一起回台灣，因為已經稍懂一些中文，他對於不少如「中國石油」「中國信託」「中國…」之類的招牌感到迷惑，說：我真的搞混了，明明來到Taiwan，卻看到那麼多的China。

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其實迷惑的不只是外國人，台灣人在長期國民黨戒嚴控統治下，也被嚴重洗腦自己的國家是世界上不存在的中華民國，而不是踏實存在的台灣。不管世界上多少國家稱「台灣」這個國家，國民黨黨國政權硬是不許台灣人說自己的國家是台灣。

隨著台灣民主化，本土政黨執政後，二○○三年九月一日護照上開始加註TAIWAN，以顯示中華民國與中華人民共和國之不同，除貼合國際社會對我國家之認知外，更且免除國人因持REPUBLIC OF CHINA護照被誤認為中華人民共和國人民之困擾，卻遭到馬英九等大中國黨國意識形態者之攻訐，令人嫌惡。在此筆者也不禁要質問：那你馬先生執政時，何不改回當初不加註台灣的REPUBLIC OF CHINA呢？

民主政治是照顧最大多數人之妥協政治，今年國慶，蔡政府對國際社會稱國慶為Taiwan National Day，對內仍稱「中華民國國慶」，一來彰顯民主台灣不同於專制集權之中國，二來對內照顧部份民眾「中華民國」認知之情感，三來強調立足台灣之主體性。蔡英文多元周全考量之作為，不知馬英九之流者，誑言亂語，意欲何如？

（作者曾任社大校長，台中市民）

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