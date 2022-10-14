自由廣場》柯P，誰Ugly？

◎ 吳柏賢

民眾黨立委蔡壁如今年八月遭具名檢舉其德明財經科大資訊管理系碩士在職專班之碩士論文《民意代表社群網站市政議題之探討》內容多處與他人發表雷同，涉及抄襲，違反學術倫理。當時蔡稱自己引用都有註明出處，只是「文獻檢閱」，並發聲明已主動要求該校成立學倫會審查其碩士論文，也會親自出席審議會議說明，更會尊重學校判定結果。

事發不久後，身為受害者的台北市議員簡舒培，在議會質詢上就此事向柯P提出疑問，並打臉蔡根本沒有註明來源，其中一大段文字就直接與其臉書貼文完全一樣。柯回答此事已送學倫會討論，並轉移焦點反質詢簡議員：「你有念碩士班嗎？你知道論文要怎麼寫嗎？」隨後又奉勸簡「不要打這題，會對你們不利」、「自己態度就是該怎麼辦就怎麼辦，蔡壁如一定敢去學倫會」等，並未就逐字抄襲的質疑正面回答。

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這段期間經德明財經科大組成學倫會四次會議審理後，認定蔡壁如之碩士論文確實有違反學術倫理之實，建議撤銷其碩士學位，並於本月十三日教務會議決議通過撤銷學位及註銷已發的學位證書。

筆者不禁好奇曾批評林智堅論文案太Ugly的柯P，如今是否也會覺得蔡壁如論文案Ugly？而曾經正義凜然代表民眾黨向社會宣示「學術倫理不容汙衊」、呼籲學生再發起一次學運，並大力抨擊台灣的高等教育就毀在林智堅一人手上的蔡壁如，如今是否也會貫徹當初指責他人的高道德標準，承認自己錯誤並辭去立委？

（作者為網拍業者，新北市民）

亞洲大學應該珍惜校譽 審慎處理論文抄襲事件

◎ 蔡美珠

英國《泰晤士高等教育》特刊十二日公佈最新世界大學排名，台灣今年則有四十三所學校上榜，其中台灣大學排名第一八七，而亞洲大學以第三八四名，領先國內清大、陽明交大、成大，相當不容易。

去年亞洲大學提供最高額四百八十萬元獎學金，根據亞洲大學主任秘書兼招生處處長說，過去八年，亞大共發六一七六萬元獎學金，包括五位「放棄台大唸亞大」領取三百六十萬元資優生，指名就是要唸亞洲大學。學校的用心辦學果然表現在全球大學的排名。

然而南投縣議會議長何勝豐亞洲大學碩士論文遭爆和秘書的論文雷同，兩人還是同一位指導教授、同時完成論文，遭質疑抄襲，校方在八月下旬接獲民眾具名檢舉後確定成案，隔天立刻依據「亞洲大學碩、博士班學位論文違反學術倫理案件處理要點」，啟動「違反學術倫理委員會」調查處理，並在九月二十七日召開學倫會議，但兩人未出席、也未提供答辯書，校方已再次函請兩人出席或提供書面資料審議，預計近日再次召開學倫會議進行審查。

提醒亞洲大學要慎重處理論文事件，千萬不要因為此一事件影響好不容易累積的校譽。

（作者為退休教師，新北市民）

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