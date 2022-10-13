自由廣場》18歲公民權 台灣不能落後

◎ 魏思源

過去社會認為十八歲太年輕，不能有投票權。但就法律面觀之，我國滿十八歲青年既經《民法》規定為成年，且須負完全刑事責任，還須服兵役保國衛民，而滿十六歲依法可工作並盡繳稅義務，依權責對稱原則，十八歲公民權的修憲案不應再延宕，是時候透過修憲，讓滿十八歲青年享有權責相符的公民權利。

翻開世界地圖，目前全球約二三○個國家中，只剩十一個國家的投票年齡還維持在廿歲以上。大多數國家在廿世紀將投票年齡下修到十八歲，到了廿一世紀，甚至有些地方已在討論將門檻降到十六歲。至於鄰近的東亞諸國，如日本（二○一五年）、馬來西亞（二○一九年）、韓國（二○二○年）也都在近年修法，落實十八歲公民權。

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然而為何民眾對十八歲公民權不支持？社會質疑年輕人不懂政治，生活無自理能力，不能獨立做決定；反對公投綁大選者，顧慮政治力介入校園。其實，現在年輕世代對於公眾參與的思維已經非常成熟，公民素養也較以往充實，更注重、關心環保、性別平等，及人權議題等公共事務。

年底九合一選舉，同時舉辦「十八歲公民權」修憲複決投票。台灣是亞洲民主典範，在民主國家中是唯一十八歲不能投票的國家。希望這回能完成十八歲公民權入憲，跟上世界民主潮流，也讓青年共同決定未來。在此，除鼓勵青少年珍惜本身權利外，也要爭取年長者的支持。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

18歲不能當候選人嗎？

◎ 李基勝

《憲法增修條文》增訂第一條之一條文修正案：「中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」經於今年九月廿八日公告期滿，且定於十一月廿六日舉行複決投票。

日前有學者雖肯定以上前段規定，擴大公民政治參與；但認為後段的「十八歲被選舉權」規定，導致剛取得公民資格者，即能參選立委、市議員的跨黨派共識，充分顯示當前主要政黨集體腐敗與黑暗的一面。乃主張，這次修憲公投案應分兩案，一是有關「十八歲選舉權」，另一個是「十八歲被選舉權」。否則，後者蒙混或夾帶過關，選民事後發現而悔恨，已來不及，這是誰的責任？

「十八歲被選舉權」的影響不同於「十八歲喝酒」，畢竟，屆齡就能喝酒，但有參選資格，可不確定當選。況且尚有「除本憲法及法律別有規定者外」之規定得以緩衝。所以，部分學者上述論調，顯然過慮；也無須分案複決！

（作者現任公務員，新北市民）

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