自由廣場》評「蔣律師」侮辱檢察官

◎ 陳安文

美麗島電子報董事長吳子嘉日前聲稱，民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾向台北市長柯文哲「求官」，沈三日對吳提告刑法誹謗與違反選罷法等罪，新竹地檢六日發出傳票，通知吳十四日出庭應訊。國民黨台北市長參選人蔣萬安在拜票場合竟表示，感覺國家機器動起來，司法檢調成為執政者的鷹犬、打擊異己的工具。對此，新竹地檢發聲明澄清，指內容與事實不符，檢方分案後，由承辦檢察官斟酌案情，通知雙方到案說明，均符合法定程序偵辦。

身為立法委員的蔣萬安，畢業於建中、政大法律學系，嗣出國留學取得賓夕法尼亞大學法律博士，而且曾在美國執業律師，應該很熟悉訴訟程序的相關法律及院檢運作流程，怎能不分青紅皂白胡亂批評？如果沒有證據，就隨便扣上執政者鷹犬、打擊異己的工具，此言論不只侮辱檢方偵辦的信譽，而且灌輸民眾錯誤的訊息，罪加一等。

請繼續往下閱讀...

指控參選人求官說，嚴重影響選民對於該參選人的品德評價及投票意向，具有偵辦的時效性，檢方為了盡速釐清事實，將可能的傷害降至最低，於分案後立即發傳票通知當事人說明，何錯之有？如果以一般刑案排隊偵辦，加劇事件的傷害程度，符合公平正義嗎？蔣萬安為騙選票不惜胡言亂語，難怪遭台北市長柯文哲酸諷「他的水準就是這樣」！

（作者為公教人員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法