自由廣場》口罩令鬆綁 心情忐忑

◎ 張維納

根據疫情指揮中心宣佈，在考量台灣的防疫措施已達到可掌控階段，明天起將開放國境，官方表示「只要武漢肺炎的威脅低於或等於流感」即可完全解除口罩令。事實上，近三年的口罩歲月看似不長，但卻已讓我從高中戴到大學，曾讓人恐慌，卻伴隨我們的成長，而口罩令鬆綁後又會帶給我們什麼影響，卻還是未知數。

兩年多疫情大爆發時，是在我高中求學時期，當時帶給我莫大的恐慌，因為疫情摧殘全世界各地，讓我和同學能否走向人生的下個階段似乎充滿變數。因為恐懼，不知自己的抵抗力能否敵過病毒，而大家也因為要保持社交距離，使人們之間的距離拉得更遠，學校遠距、在家工作，人與人面對面談話機會比往常還要少，科技冷漠更加嚴重。

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在武漢肺炎尚未出現的日子裡，和同學出遊、聚會都不成問題；疫情來襲後，讀書、大部分的時間都戴著口罩，不但沒辦法和同學打打鬧鬧，甚至無法感受自由呼空氣的快樂，只剩口罩裡微量的氧氣。受此影響，更別說會和親戚朋友聚餐、遊玩。

尤其看到現在的小朋友，經常被爸爸媽媽提醒要戴上口罩，難免心疼，有些甚至只有一歲大，就得隨身攜帶口罩。戴口罩彷彿成為了一種習慣、一種日常。常在想，將來這些孩子們長大後，是否會記得，自己曾經歷後這樣一段口罩歲月，還是戴口罩，才是正常、才是世界原有的樣貌。更慶幸自己年幼時，沒有疫情，也沒有每天戴著口罩的日子。

疫情期間，在政府的口罩禁令下，也有「苦中作樂」的方法，像是競相購買不同花樣和顏色的口罩，有人用不同顏色的口罩搭配同色系衣裝，也有人選擇圖案花俏的口罩樣式，名人代言的口罩更成為流行指標。口罩也成為不可或缺的飾品，透露出每個人的性格。

不過，口罩令的鬆綁或是解除，真的能讓我們回到當初無憂無慮的日子嗎？心中的疑慮可以解除了嗎？自己的免疫力已經可以抵擋病毒了嗎？卸下口罩後，我要大口呼吸新鮮口氣，把之前缺的氧一次補回來。這三年裡，家人、親朋好友、師長們真的辛苦了！喜愛旅遊的我這三年幾乎足不出戶，看到台灣的餐廳、旅行社一間一間的倒，真的不捨，想好好跟大家說一聲「辛苦了！」。

（作者是大學生）

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