自由廣場》台日三校表演 看到台灣教育的不足

◎ 陳啟濃

北一女樂儀旗隊、曉明女中管樂隊和日本橘高校的管樂社三校在國慶日的演出，雖然各有千秋，不分軒輊，但日本橘高校的演出，卻是特別令人眼睛為之一亮，到底她們的魅力何在？

北一女樂儀旗隊主要的重頭戲在耍槍，尤其是高中女生做出陽剛的持槍動作，特別讓人感動。這需要經過長期的苦練，才能有完美的熟練度和彼此的默契。至於曉明女中的管樂隊更是全國有名，學生都有一定的音樂造詣，再經過長期排練，才能有這樣出色的演奏和隊形。

請繼續往下閱讀...

然而只要用心觀察，一定會感受出這兩所學校的演出和日本學校的差異何在，最大的差異除了在於「屬於年輕學生該有的活潑與熱情」，還有現場讓人感受到的歡樂氣氛。

日本橘高校管樂社的演出的宗旨在於展現「活力滿滿、微笑滿滿、夢想滿滿」，表演重點在於引發共鳴，激起人們的熱情。她們在熟練的演奏下，不時的變換隊形，行進間洋溢著微笑，不忘記跟觀眾揮手致意。散播歡笑散播愛，演出者和觀眾達到互為一體的融洽，這是藝術的最高境界。

相較於北一女和曉明女中，日本橘高校除了演出更加獨特，服裝和舞步都讓人耳目一新，更能表現出屬於年輕人的活力朝氣與熱情活潑。北一女和曉明女中熟練度沒話說，技術的純熟也特別吸引人，但就是讓人感覺稍微呆板，無法顯露出創意與魅力。

日本人本該是比較古板的民族，至少跟台灣人的變通性相比較，日本人是顯得比較拘泥、不知變通的。然而從這三所高中的演出，讓我們體認到台灣教育的不足，別的不提，至少在藝術演出的真摯性與創意性上，我們似乎是比較落伍。

（作者曾任南投縣國教輔導團藝文領域召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法