自由廣場》團結 台灣才有未來

◎ 林進嘉

日前馬斯克受訪表示，台海衝突不可避免，為防止衝突應把台灣變成中國一個「特別行政區」，「一個比香港更寬鬆的安排」。報導一出，難得朝野立委同聲反對，各政黨候選人也大力抨擊。而中共似乎也不領情，中國外交部發言人強調，「台灣問題是中國的內政」，堅決遏制外部勢力干涉，而其官媒央視則報導「馬斯克妄議中國台灣問題」。

身為全球首富，其只考慮兩岸衝突帶來的經濟損失，不考慮大多數台灣人民拒絕一國兩制的民意，可以理解。不過，由於台灣正值選舉，馬斯克的言論，想必又會激起候選人的口水。只是口水噴過後，這些政客會深思台灣的未來？

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台灣的未來，在九月七日貴刊「鏗鏘集」李敏勇「台灣的主張vs.中國的主張」有很好的論述。台灣在二戰結束後，未能像韓國一樣成為獨立國家，卻變成國共內戰爭奪下的中國領土。老蔣昧於世界局勢，未能在被中華人民共和國取代聯合國席位時，以台灣名義加入聯合國，成為獨立國家。一步之差遺禍至今。在兩岸的競爭中，隨著中共經濟的崛起，時間是不是站在我們這一邊？

馬斯克的觀點，其實提醒我們，如果兩岸發生衝突，世界會幫我們的，其實主要就在於各國的「經濟利益」，以現狀來說，就是「護國神山」台積電。如果台灣的晶片優勢不在（如台積電外移、或其他競爭者替代），而我們又未發展出其他「護國神山」，光憑「民主自由陣營」，能夠抵擋中共侵略的野心嗎？

面對中國武力威脅，全體台灣人其實是命運共同體，難道還不該團結在一起。政黨可以有不同主張，也可以互相競爭，但「國家認同和人民安全」的前提是不容打折的。正如李敏勇指出的，「台灣政黨的政治努力應該在於實踐『台灣的主張』，這是台灣國民的權利和責任。」

（作者是精神科醫師、台南市民）

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