自由廣場》請中國珍惜蔡總統的橄欖枝

◎ 施雅軒

十月十日蔡總統的國慶演說，以「給世界一個更好的台灣─堅韌之島‧韌性國家」為主題貫穿，國內一如往常褒貶自在人心，但正值中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議在北京召開，以及需要面對下週十六日第廿次全國代表大會的到來，中國政府請珍惜這次自我實踐的機會，不要日後有了不信「過這村就沒這店了」的遺憾。

蔡總統指出「我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢」，著實呼應人民日報十日頭版新聞「讓有福之州更好造福於民」一則，台灣位於八閩對岸，台海緊張的舒緩將是大家的福氣。

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另外，「在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任」，蔡總統如此遞出「尋找」的橄欖枝，直接證明兩岸和平出現對話的可能性，請北京當局慎思中宣部旗下媒體未來的回應方式，若繼續任由與談來賓嬉笑怒罵，並請收回所謂「最大努力」、「最大誠意」的話語，因為這根本就是笑話一件。

李白曾道：「兩岸青山相對出，孤帆一片日邊來」，台海歲月究竟如何，在全球地緣政治多變的情況下，脈絡無從追尋，究竟是站在彼此遙不可及的高山互瞪？還是換一角度，站在江面孤帆視野來欣賞整體奇險的景觀？這只能靜待中國政府的決定了。

（作者是高師大地理系副教授）

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