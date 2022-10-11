自由廣場》台灣人應有真正的台灣國慶

◎ 林逸民

蔡英文總統今年在所謂「國慶」，先是主視覺與文案均稱為「台灣國慶日」，演講中則代表國人大聲的說出「我是台灣人」。吾人熟知蔡英文總統處事謹慎為務，能如此彰顯台灣已經是很大進步，在此也先給予總統支持與鼓勵。

或許政治是妥協的藝術，但是有時妥協的結果讓人尷尬。馬英九抨擊「十月十日是中華民國的國慶」，其實認知完全錯誤，十月十日的來由是國民黨黨國神話，將武昌起義認定為中華民國的創建，實際上，武昌起義當天沒有任何政府組織創建，十一日占領漢陽，十二日占領漢口，這才成立湖北軍政府。

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湖北軍政府正式名稱「中華民國軍政府鄂軍都督府」，字面上是有中華民國出現，但僅有單單湖北，各省陸續響應起義，各自成立獨立政府，之後才派代表至南京展開會議，一九一二年一月一日成立中華民國南京臨時政府。

這個臨時政府，令不出總統府，各省各行其事，全無實際作用，參與的省份也僅有華中華南，直到與袁世凱南北議和，逼迫清帝退位，袁世凱於三月十日宣誓就職，才真正創建中華民國。

過去每年國民黨總要上演一場形式與文字的鬧劇，把雙十掛上青天白日滿地紅旗，這是歷史大笑話，湖北軍政府旗幟是鐵血十八星旗，南京臨時政府與袁世凱都採用五色旗，當時青天白日滿地紅旗僅是海軍旗。

這整場鬧劇，都與台灣毫無關聯，因為當時台灣還在日本統治下，與中國沒有一絲瓜葛。所以，或許馬英九的批評有部分有理，那就是以十月十日來當「台灣國慶日」實在不倫不類，這是一個編寫拙劣的假想傳說故事，與台灣一點關係都沒有。

台灣應該有自己真正的國慶日，或許會在國家正常化真正建國的那一天，若現在非得找個日期出來，那麼也有很多選擇。

若要追求所謂的藍綠最大公約數，那麼蔣介石於台灣宣布「復行視事」的三月一日，是「中華民國在台灣」的開始，雖然那是外來政權；若從台灣人實際當家作主，那麼李登輝先生推動一九九四年七月廿八日修憲為總統直選，可以是值得慶祝的日子。

十月十日這個歷史笑話，往年台灣人譏為「中華民國冥誕」，實際上這個日子什麼都不是。

台灣人值得擁有真正的台灣國慶日，可惜蔡英文總統在第二任期的最後一年，沒能跨出這歷史性的一步，展望未來，希望能有具備歷史精神的領袖，能為台灣人找一個恰當的國家誕辰。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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