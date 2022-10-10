◎ 張伯權

說「政治水仙」，一定要先知道水仙的故事。

有一種花叫「水仙」，英文名字Narcissus。

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其實，Narcissus是古希臘一則淒美愛情神話故事的男主角，他長得實在太好看，女孩子見到他沒有一個不愛，然而他誰也瞧不起，不知傷了多少人的心。最後，有位心碎的姑娘向天神祈訴：「既然他不願意愛別人，那就讓他愛上自己吧。」

有天Narcissus來到水邊想掬水解渴，驚見水中自己的倒影，情不自禁迷戀不已，只是每次伸手想要擁抱，影子立即破碎不見，如此日以繼夜癡癡凝視終致憔悴身亡，據說他的亡魂度過陰陽河時仍舊倚著船身嘆息，企圖最後一次捕捉水中自己的影子。

Narcissus死後，那些被他蔑視過的姑娘們想安葬他卻找不到屍體，只見他倒地之處開出了一朵從未見過的迷人新花，就稱它做Narcissus——水仙。

後來Narcissus這個英文字又衍生另一個新字Narcissism，用來泛指行事喜歡以自我為中心的人。是的，你我凡人多少都有些這樣的傾向，只是程度嚴重者難免成了心理醫生所說的Narcissistic personality disorder（自戀性人格失調）。

何謂「自戀性人格失調」呢？

只要上網，不難查詢。就以美國兩家聲譽卓越醫療機構 Cleveland Clinic與Mayo Clinic 為例，從診斷、病症到治療，官方網站都有明白資料。簡而言之，人格失調有多種，「自戀」為其中之一，乃是一種精神疾病，患者恆覺自己比誰都「重要」，不斷需求大量別人的注意與讚美；為人自私，普遍缺乏同理心；經不起絲毫批評，處處認為自己高人一等，但又沒有相對實質成就可以支持自己的優越感，一旦沒有獲得自認應有的「好處」隨即不悅，立刻破臉爆粗口，因為在那看似極端自信的面具下，其實藏了一顆自我價值感十分脆弱的心。

具有「水仙」人格的人一般很難相處，只能跟自己一樣「特殊」的人相濡。鎂光燈閃爍不停的舞台正是最愛，你說網路時代還有什麼行業比「政治」更吸引他們？

自戀性人格失調，什麼樣的人都有可能，不分男女老少，無關職業，任何群體，任何行業，皆有機會遇見，也許就在你我身旁。我想說的是，因為政治是眾人之事，我們不理政治，政治還是會無時無刻影響著我們，左右我們的快樂與幸福，「自戀性人格失調」患者究竟適不適合「服務」眾人「管理」眾人之事，實在不能不嚴肅看待。我想，這樣的人應當先積極諮詢專家，先找回個人健康做人之道，而非汲汲執意當一枝「政治水仙」——不懂愛人，只愛自己。

（作者為加拿大台僑）

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