自由廣場》他怕特斯拉被收歸「國」有？

◎ 王昱培

全球首富特斯拉創辦人馬斯克近日受訪指出，台海衝突將導致世界GDP損失三十％，並提議防止衝突的方法就是把台灣變成「中國一個特別行政區」，台灣朝野紛紛發聲譴責。然此番明顯附合中國對台立場的言論，殊值台灣探究與審慎因應。

中國擅長耍弄「以商逼政」，以經濟利益脅迫台商表態支持一中就是一例。如今特斯拉從生產到銷售端都高度倚賴中國，所以馬斯克會作如此表述一點都不意外。

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馬斯克在政治議題屈從中國也非首次。在美國拜登總統簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》不久後，特斯拉就在新疆開設服務據點，突顯在「經濟為政治服務」的專制體制，就連全球首富都難逃中共脅迫的命運。就此而言，馬斯克收購推特後，該平台是否會強化審查有關中國的言論，甚而成為中國大外宣的溫床，值得觀察。

細究馬斯克「台灣特區說」，荒誕處甚多。首先，中國對香港五十年不變的承諾，不到二十年就背信毀壞，還能期盼中國會賦予台灣多少自治空間？

另假設果如馬斯克所言，台海衝突會導致世界GDP損失三成，那二○二一年GDP總量就占全球十八％的中國，在併吞台灣的經濟能量後，恐怕就將超越二○二一年GDP總量占全球二十四％的美國，而孕育特斯拉不斷茁壯的土壤，不正是美國的民主自由與開放創新嗎？倘讓中國獨霸不受美國遏制，特斯拉還能成長多久？即使馬斯克因捧中享受到短期的經濟利益，誰又能保證，財政日漸困窘的共產黨政權不會興起將特斯拉收歸國有之念呢？

偏偏近年來台灣社會受中國認知作戰影響甚鉅，類似馬斯克般鼓吹屈從或投降中國以避免衝突的言論，不時甚囂塵上，正如此回馬斯克「中國一個特別行政區」之說已經在台灣一些網站發酵，成為境外勢力與在地協力者發動認知作戰的新攻勢。

建議政府應清楚向社會大眾闡明，對北京卑躬屈膝的下場，也務必以馬斯克這番話，借力使力，向國際清晰傳達「台灣有事，就是全球有事」；並且明確表達不接受任何會損害台灣主權的方案，無論它名為特別行政區、一國兩制或其他名稱，讓國際盟友瞭解台灣堅持主權獨立的決心，以及一旦台灣被中國吞併，更加強大的中國勢必變本加厲地對各國進行滲透擴張。唯有國際成員聯手挺台制中，才是確保和平的唯一解方。

（作者為公務員，高雄市民）

真正威脅在星鏈及推特

◎ 愚工

特斯拉執行長馬斯克受訪時表示，為解決台海緊張局勢，應該讓台灣成為中國的特別行政區，引發廣泛討論與抨擊。對此，日本資深媒體人矢板明夫認為，一定是中共在背後出手，因為「馬斯克在上海工廠生產的汽車，目前占特斯拉電動車總產量的三十％至五十％。同時，馬斯克為了收購推特，現在正四處籌錢，據說也不順利。如果中共趁這個時機，對馬斯克進行威逼利誘，馬斯克被迫就範的可能性是很大的。」

馬斯克附和中共觀點甘為中共代言人，其實是中共「築巢引鳳，關門打狗」的具體實現。「築巢引鳳」就是中共需要你來投資時，好話說盡，提供優惠條件，什麼死人骨頭都答應你。而當你落地生根，投入大量財力、心力走不了了，立刻從鳳變成狗，把你關起來打，直到你屈從為止。

對付美商特斯拉如此，對付很多台商如此，甚至對付中資亦如此。台灣當局真正要關切的是，如果矢板明夫所論無誤，那麼馬斯克這番話真正對台灣的威脅是，一如周日自由時報報導：「星鏈」威力大 北京要馬斯克保證不在中國推出；台灣若被中國封鎖斷網呢？馬斯克會被迫屈服嗎？此其一；第二個威脅是，如果馬斯克收購推特成功，在中國脅迫之下，成為中國對台灣、對全世界認知作戰的主力，我們，以及全球民主國家，該如何應對？

（作者為台商）

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