自由廣場》阿中打戰狼 要靠金句

◎ 林志翰

民進黨台北市長參選人陳時中批評國民黨總認為只要製造對立、煽動仇恨、煽動「討厭民進黨」，國民黨就會贏。呼籲選民要檢視各參選人的能力、選賢與能地選出值得託付的市長，並表示「正直誠信終究會戰勝誣衊抹黑」。對於陳時中這番「正直誠信說」，身為教師的筆者感受非常深刻！

若是從「選舉課責」的角度來看，幾乎年年位居全國縣市首長執政滿意度最後一名的柯文哲，其推派出來參選的副市長黃珊珊應該首當其衝，被市民用選票懲罰、表達不滿；若是從「候選人能力」的角度來看，提出公車預約制、深蹲二十次換搭一次免費公車政策的蔣萬安，最易遭到恥笑。然而陳時中過去兩年多的防疫優異成績，其民調「不喜歡度」卻排第一，為什麼？在野黨的「戰狼式打法」恐怕是最大原因。

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在野黨模仿中國「戰狼」的狠勁，不斷操作「卡疫苗」或是「染疫死亡超過萬人」對陳時中進行飽和式攻擊，用鬥爭來凝聚自家陣營的團結，進而達到鬥臭對手的目的。

破解在野黨戰狼式選戰打法，筆者認為，陳時中不妨考慮兩岸對比，訴求若是由親中的在野黨來當家防疫，台灣會是怎樣的慘狀？我們難到要像現在中國動輒封城、限制人民行動、經濟困頓、民不聊生？

《泛科學》網站有一篇「為什麼中國還在靠封城？科興、國藥疫苗對Omicron還有用嗎？」參考了Nature Medicine由上海復旦大學公衛學院、美國印第安納大學和美國國立衛生研究院的專家研究，「結論是研究預測，如果中國取消『動態清零』政策，在這波Omicrion疫情恐將面臨150萬人死亡以及1億1200萬人染疫的風險！」這就是中國現在還動不動就封城的原因！「台灣要動不動就封城嗎？」「你我想打中國科興或國藥疫苗嗎？」也應該是「戰勝誣衊抹黑」的關鍵金句。

大家記憶猶新，去年六月疫情險峻時，各國都在搶疫苗，中國更阻擋台灣政府直接跟德國原廠買BNT疫苗，習近平才是真正「卡疫苗」的黑手。當時台灣在野黨、部分團體指控政府不給緊急授權，陳時中可說飽受壓力，幸好他抗壓性夠，挺住了，否則中國科興或國藥疫苗早已登堂入室，由於如前述其防疫功效不足，台灣的疫情只會比現在更糟。

「正直誠信終究會戰勝誣衊抹黑」，沒錯，但是要有足以粉碎「卡疫苗」的簡短、有力金句，「台灣要動不動就封城嗎？」、「台灣要像中國動不動就限制人民行動自由嗎？」值得阿中團隊考慮。（作者為國中教師，台南市民）

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