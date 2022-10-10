自由廣場》今天 想起蔡振南一首歌

◎ 陳文卿

雙十國慶日總統照例將發表談話，很多人關心的不是總統談話的內容，而是豎起耳朵聽，並計算總統整篇談話中，講了「中華民國」幾次，又講了「台灣」幾次？如果「台灣」出現的次數比「中華民國」多，就又要抓狂了，這種心態是很畸形的。就像明明總統府以及中央機關都高懸「慶祝中華民國雙十國慶」的紅布條，卻連在有些地方以英文寫「Taiwan National Day」（台灣國慶日），有些人也認為不行，似乎見不得「台灣」兩個字出現在國家慶典中。難道我們不是台灣人，今天所在的地方不是台灣嗎？

蔡振南有一首歌「母親的名字叫台灣」，聽了很心酸。歌詞前段是「母親是山，母親是海，母親是河，母親的名字叫台灣；母親是良知，母親是正義，母親是你咱的春天」，描述台灣這個母親的偉大以及對所有國人的呵護。但對於這個母親，卻是「二千萬粒的蕃薯子，不敢叫出母親的名」。蔡振南唱著：「台灣甘是彼難聽，想到心寒起畏寒」。這是唱給馬英九以及所有不願意、不敢稱呼「台灣」的人聽的。

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歌詞最後段：「二千萬粒的蕃薯子，不倘靜靜不出聲，勇敢叫出母親的名。台灣啊，台灣啊，你是母親的名！」甚麼時候，所有的台灣人，才能在世界各地、任何場合，都能大聲、勇敢的把這段歌詞唱出來？這是國慶日我的許願。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

Taiwan National Day當然比較好

◎ 黃華

今年雙十國慶，政府用Taiwan National Day 的英文。馬英九及國民黨人罵偷渡「台獨」。最危險的是馬說：「ROC」與「PRC」不是兩國！是兩個「互不承認主權，互不否認治權」的「同屬一中」的兩個地區！

馬英九這種說法是停留在「一中各表」，早已經被習近平「一國兩制、台灣方案」所否定。如果要堅持馬的說法，就是PRC與ROC還停留在「國共內戰」狀態，那是對台灣危害最大的！因為那樣中國攻台就是內戰，外國是不可涉入的！

這也就是為何幾乎全世界大多數國家都稱呼我國是「Taiwan」，不稱「Republic of China」！也就為何是「美國在台協會」、「台灣關係法」、「台灣政策法」及許多外國要為我國正名是「台灣」！不是ROC！不是「美國在ROC協會」！不是「ROC政策法」！

（作者為前國策顧問）

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