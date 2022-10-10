社論》雙十節當然是「台灣國慶日」

國慶日又到了，在台灣本土認同日益濃厚，生命共同體漸趨成形之際，雙十節稱為「台灣國慶日」，幾乎已是全民共識。然而，國內仍有少數親中統派對此頗有異議，雖不敢直接否定「台灣」，卻巧妙地假借「國名仍是中華民國」為由，質疑「台灣國慶日」名稱的合法性，前總統馬英九就是此類人物的代表。他日前呼籲總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱；他甚至要求蔡英文總統釐清我國與「大陸」是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家。由此可見，台灣認同固然成為主流，但親中統派的反撲逆流，對台灣的可能傷害，仍不宜輕忽。

今年疫情即將回歸常態，解封與開放將是未來的社會主調，台灣將與全球接軌，共同步向疫後的新秩序。而近三年的疫情雖是一場劫難，但也可視為一種對台灣體質的全面檢視；此刻回顧三年來的一切，主要的突破在於防疫、經濟或外交，讓全世界看到台灣的價值。在疫情方面，多數國家嚴重失控時，台灣滴水不漏的防控，既未嚴苛到封城地步，卻能成功防止病毒對兩千三百萬人的侵襲，而締造了連續「加零」的佳績；在病毒漸趨流感化之後，台灣迅速走向開放，與病毒共存，恢復常態生活。台灣的防疫堪稱與時俱進，讓多數民眾安然度過百年一遇的疫情。在經濟上，台灣的表現，更是舉世刮目相看；一是，去年台灣的經濟成長率三十年來首度超越中國，國際貨幣基金並預測，今年台灣的人均GDP將達到三萬六千美元，可望超越韓國；二是，在疫情造成供應鏈斷鏈之際，台灣發揮了產業韌性，尤其半導體舒緩了全球的晶片缺乏危機。此一難得成果，促使美國力邀台積電赴美投資設廠，以及將台灣列為「Chip4」的重要成員，全球價值鏈的重要夥伴。而一些力圖重振或打造半導體產業的國家，包括歐洲的德國、亞洲的日本、印度等，都極力拉攏台灣。

請繼續往下閱讀...

在爭取國際友誼方面，疫情也造成地緣政治危機，尤其今年俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國對台灣無所不用其極的霸凌、挑釁，甚至對台進行「封島軍演」，嚴重破壞世界和平，恐將引爆第三次世界大戰。對台灣而言，疫情之後中國的威脅只會加劇而不會緩和，可說考驗愈來愈嚴苛，乃是保衛家園的生存之戰。過去，台灣與中國之爭被國際社會當成「國共內戰」的延續，中國更將併吞台灣視為「核心利益」，是「內政問題」，不容外國干預，因此台灣在國際上是孤立的邊緣人。而中國壯大之後，不是愈發民主自由，反而走上專制獨裁的回頭路，不僅如此，在中共大內宣的洗腦下，中國人沉醉於「中華民族偉大復興」的「中國夢」，想要恢復中華帝國的榮光。而這種民族復興、帝國崛起的氛圍在俄中兩大專制國家中瀰漫，兩國不但修築起無上限的邪惡同盟，俄羅斯更以侵略烏克蘭企圖實現帝國夢。同一時間，中共也在加劇對台灣及南海、東北亞的軍事冒進，意圖將數位獨裁向全世界輸出，此時才讓西方國家了解中俄威脅的急迫性與真實性，更讓世人省悟一旦台海發生危機，將不是中國的內戰，而是中國與台灣兩個主權國家的爭紛，更是民主自由與專制獨裁的對抗。在此情況下，台灣扮演的是守衛自由世界的第一線鬥士；台灣不是中國的核心利益、內政問題，而是自由世界的核心利益，普世價值的捍衛者。耐人尋味的是，美國政府近日公開表態，不對台灣主權採取立場，拜登總統則除了一再重申台灣遭到攻擊，美國將會出兵防衛台灣，更提及台灣獨立的問題是台灣的決定。此外，「台灣政策法案」的修法意旨也都立基於台灣是主權國家的概念，推動改善兩國目前名不副實的實質關係。

由此可見，美國領導的西方國家紛紛拋棄長期偏見，將台灣視為主權國家，在台灣飽受中國威脅之際，毫不猶豫伸出援手，共同關切台海安全。反而，前總統馬英九卻再度搬出以國共內戰為基調的主權觀，妄稱兩岸同屬一個中國，意圖抹殺歷史的演進，停滯在過去，彷彿台灣生命共同體的打拚過程並不存在。此所以聯電前董事長曹興誠反駁，要多用「台灣」來取代中華民國，這是台灣人跳脫內戰陷阱必要的方法。總之，今年的「台灣國慶日」是台灣走出疫情，迎向光明的轉捩點；榮耀是全民共創，屬於全民的，未來中國的威脅，也同樣需要全民一起面對克服。這樣才能在心理上打造出徹底的台灣人，來迎接屬於台灣人的國慶日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法