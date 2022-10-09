自由廣場》﹙青年時評﹚馬斯克？不過就是個商人！

◎ 劉哲瑋

世界首富、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)接受英國金融時報(Financial Times)訪問時表示，他建議為台灣設想一個合理可行的特別行政區，且比香港更寬鬆的安排。引來台灣各界批評。

事實上，這不是馬斯克第一次對中國示好，馬斯克時常發言誇讚中國，還被中國網友戲稱為「中國誇誇群群主」。今年五月馬斯克也誇讚中國微信功能強大、中國人勤奮連半夜三點也在工作…等，但馬斯克卻不會對中國微信的資安疑慮與半夜三點仍然需要工作的勞工問題批評中國。

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想也知道，馬斯克身為商人，他在思考問題都以「經濟利益」作為考量，如何為自己或特斯拉謀得最大利益，才是他所重視的。因為中國已是特斯拉的第二大市場，而特斯拉位於上海的超級工廠，是特斯拉全球最大汽車出口中心，成為特斯拉獲利的主要來源，這背後當然得到不少中國政府的特惠協助，所以特斯拉也無視國際對新疆人權的疑慮，執意在烏魯木齊開設展售中心。

可以說，他對於中國的言論基本上都是以「經濟利益」為核心，因為當特斯拉不按中共規矩行事時，就會馬上踢到鐵板，像是去年特斯拉上海車展開展第一天，一名女子跳上Model 3車頂不斷叫喊「特斯拉煞車失靈」，然而中國官媒卻一反常態批評特斯拉「傲慢」。

有了上述經驗，馬斯克對中國的相關發言必然更加謹慎，這也是為何馬斯克在俄烏戰爭時為烏克蘭啟動星鏈提供網路，但當華盛頓郵報的專欄作家羅金(Josh Rogin)於九月二十四日特地發文向馬斯克提問，「若中國發動入侵，會啟用星鏈幫助台灣嗎」，馬斯克沉默至今。

馬斯克建議中共為台灣成立特別行政區，言談中完全沒考慮台灣人民的想法，且也無視香港血淋淋的例子，中共承諾香港五十年不變，結果不到一半就完全變調，這種希望與極權統治者協議獲得和平的做法，在歷史上早就證明失敗。一九三八年英國與納粹德國簽訂「慕尼黑協定」，將捷克斯洛伐克的蘇台德地區割給納粹德國。事後，希特勒撕毀協議，併吞捷克斯洛伐克全境，且直接入侵波蘭，迫使英國對德宣戰。馬斯克自以為是的提議，將重蹈二戰前綏靖主義的錯誤。

（作者為臺灣大學政治學碩士，新北市民）

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