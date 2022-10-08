自由廣場》愛台三部曲「挑戰版」 為香港僑生梁凱熙按讚

◎ 蔡志鏗

報載，高雄義守大學香港僑生梁凱熙，從今年六月起，整整花了一百天的時間，以徒步的方式環島一週，當做是一次特別的畢業旅行。日昨當她走回母校時，校方還特地舉辦盛大的接風儀式，還有一位在途中相識，曾陪她走一段路的阿姨，也趕到現場獻花，讓她非常感動。

梁凱熙回憶說，由於人生地不熟，獨自一個人行走，又沒有親友陪伴，加上天氣酷熱，狀況又多，一度曾經讓她幾乎就要放棄不走了。

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就在她情緒快要崩潰的時候，台灣特有的人情味翻轉她的負面想法，有人把車停下來，陪著她走一段路，替她加油打氣，也有人遞上飲料、物資為她加油，甚至還有不少車輛讓她搭順風車，後來還遇到地震和大雨，但她都用體驗和享受的心情迎接不同的狀況，過程中總共穿破了五雙鞋，雖然辛苦，但都成了她最美的體驗。

無獨有偶，筆者一位六十九歲好友、自體大退休的教授老漁翁，最近也以分段的模式開始徒步環島，他說要用自己的雙腳凸歸台灣，親身體驗台灣秀麗的風景，以及單純厚實的人情味，展現出台灣人愛台灣的特有精神。受周教授的感召，我也成為陪走團的一份子，從實際參與中深深感受到走路愛台灣，其實並不容易，要完成環島一週更是要有堅毅的精神和堅忍不拔的決心。

近年來，登玉山、單車環島、泳渡日月潭被眾多年輕朋友稱為「愛台三部曲」，那麼梁凱熙的徒步環島堪稱為愛台三部曲的「挑戰版」。筆者尚未徒步環島過，但曾跟著媽祖遶境三年，因此對於環島過程中的酷熱、暴雨、起水泡、前不著村後不著店，靠著意志力支撐的辛苦，以及達成目標後的甜美，非常能夠體會。筆者佩服梁凱熙的勇氣和毅力，忍不住要為她喝采拍手按讚，也勾起自己曾徒步走過許多的台灣各鄉鎮的回憶，突然腦際閃過一個想法，僑委會也許可以多多鼓勵並協助有意願的僑生們，採用分散的方式徒步環台，除了規劃建議路線，完成後給予紀念狀外，也可以用特約優惠的方式，或是專案募款的方式協助他們，如有相關的募款活動，我願意第一個站出來響應，因為讓僑生多認識台灣、多愛台灣是很有意義的事，我願意大力支持！

（作者為台北市國小校長退休）

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