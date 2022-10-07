自由廣場》陳時中防疫85分怎算的？

◎ 王明宗

最近陳時中自我打分數，他防疫八十五分，引來柯文哲嘲笑「去死吧！」本人也好奇這八十五分是怎算的？於是找資料研究一下。

全球人口七十八億，到目前為止武漢肺炎病歿六百二十四萬人，這中間武肺發源地中國病死數不到五千人，大家都不相信，所以先扣除掉；還有俄羅斯媒體不自由報導也失真，也扣除，暫時以全球六十三億人口去算。台灣人口二千三百萬，佔千分之三，那麼六百二十四萬套入千分之三，是二萬二千七百八十，這是國際水平。然而台灣目前病歿一萬一千二百八十人，約世界水平一半。如果達到世界病歿水平二萬多人，台灣防疫只能說五十分，可是目前是一萬出頭，那麼該往前到七十五分。這陳時中說八十五分是否誇口了？我再往前查近三個月陳時中卸任，當時台灣病歿數約在六千人，這樣分數不只七十五分了，可以再往前十分吧？

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另一方面，自從武漢肺炎爆發以來，陳時中主持衛福部時，確診人數時常「加零」，台灣有很長時間是防疫模範國家，所以他自以為八十五分還真有所本。柯市長該用點醫學常識去分析吧，不要因為選舉選到失去醫學常識，更何況柯市長是醫生，智商一百五十七的人，這點數學難不倒他，本人智商不到一百都算得出來。另一方面，身為市長動不動叫人去死，感覺有失口德，更糟糕的是旁邊的黃珊珊也認同笑成一片，更讓人為陳時中不捨。

（作者為公司負責人，台中市民）

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