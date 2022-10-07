自由廣場》（青年時評）壽險業重分類資產，真的合理嗎？

◎ 李照聖

會計準則的解釋存在一些或多或少的彈性，大家都可以理解。畢竟規定是死的，人是活的，在符合會計準則的精神架構的前提下，彈性的解釋來展現在地監理的寬容，無可厚非。然而此次壽險業主張升息使得市場環境大幅改變，而必須改變金融資產之經營模式，因此重分類金融資產係屬合理之云，實則大幅違背會計公報之精神。

IFRS 9當初在制定的時候，國際會計準則理事會針對是否允許金融資產重分類本來就有爭議，後來二○○九年十月的會議中，定調了雖然允許金融資產重分類，但只有在很罕見的情況才可以。IFRS 9.B4.4.1指出，經營模式的變動係由管理階層基於內外部變動之結果而決定，而且必須對企業之營運具有重大性並可對外部人士展示。也就是說，只有在企業開始或停止進行對其營運具重大性之活動時，始將發生企業之經營模式變動；例如，企業取得、處分或終止業務線。

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也就是說，除非金控公司因為今天升息升的太離譜，壽險子公司淨值跌得不像話，索性打算賣掉壽險子公司，否則公報明擺著就是不允許重分類。更有甚者，IFRS 9.B4.4.3（a）也指出，即使在市場狀況有重大變動之情況下，也不屬於經營模式變動，不得重分類。公報寫的明明白白，因為升息重分類是不允許的。

觀諸媒體上支持重分類的新聞報導，有的說IFRS 9.5.6.5規定如何將FVOCI重分類成AC，因此FVOCI重分類成AC是允許的。這完全是誤導！公報的規定是，要先符合上面允許重分類的重大事件，再來看處理。IFRS 9.5.6.5規定的是符合後怎麼處理，怎麼會被引用成公報允許重分類的段落呢？

又有人說，南韓基於監理寬容允許重分類，台灣若不跟進，則會落於人後，沒有競爭力。此一說也是完全違背國際會計準則的初衷，何以違反會計準則就是先進的表現、遵守會計準則就是沒有競爭力呢？

透過會計方法的變更來拯救淨值、維持金融穩定，非常時期行非常之舉，筆者理解。但理由實在不該如此堂而皇之，筆者也相信這些說法投資人不會買單，大家還是看得出來操縱會計制度的事實。

（作者為台大會計系畢業，政大風險管理與保險研究所碩士生）

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