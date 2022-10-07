自由廣場》籌建輕型巡防艦 正確

◎ 張國城

國防部長邱國正日前宣布國軍將積極籌建輕型巡防艦。這無疑是對若干鼓吹「微型突擊艇」等類似兵力者的具體回應。

臺灣是海島，證諸戰史和中國人民解放軍發展重點、可能想定，足以認定臺灣防衛的重點仍在於確保機場和港口，其次是對外交通孔道的持續安全開放（至少在一定程度下）。只要港口能維持一定程度的運作，讓美國願意提供的軍援物資能持續進入，政治上就無異於中國和美國對戰（美國成為臺灣的後方），光這點就足以對北京形成最大的嚇阻。

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要確保港口的安全，就要阻止解放軍水下兵力在一定距離之外，所以先進的反潛艦艇不可或缺；而敵人必定以航空戰力威脅、打擊我水面兵力，因此保有一定數量的先進戰機，以維持局部空優，再以強化方式防護其地面設施，確保一定的出勤和續戰能力，就可將「臺灣自體防衛」和「接受美國軍援」的時間盡可能延長。

就先進戰機來說，臺灣要自力發展，難度較大；但維持足夠的反潛戰力，戰時可力戰維護航道暢通，平時可執行海峽監偵，邱部長所說的輕型巡防艦是非常重要、不可或缺的載台和戰具。雖然臺灣較無建造這類水面作戰艦的經驗，但千里之行始於足下，先開展原型的研發，再視技術獲得狀況及使用經驗逐步改良，雖然看來需時較久，但也是所有強國發展國防必經的道路。

邱國正另一值得稱許的發言，是關於對若干民間國防倡議，如黑熊學院的態度。據媒體報導，邱國正直言，『我對它內容都不太了解，怎麼談合作？它這個組織到底要怎麼定位，我也不是很清楚』，這是正確、得體且兼顧民意與國家安全的應對。

民間對國防關心、支持和積極投入，是非常值得嘉勉和支持的。但難有足夠的能力、資源和公權力，對參與者實施必要忠誠調查和管制。國防部肩負國防的重任，又手握國防資源，務實做好自身戰訓本務，對於民間各項倡議考量實際狀況，持應有的謹慎態度，應屬正確。

（作者現任大學教職，著有《美國的決斷：台灣人應該知道的美國外交思維與決策》）

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