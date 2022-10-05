自由廣場》神明貪圖香火而罷工?

◎ 陳文卿

台北市龍山寺發生有人自殺的不幸事件，死因真相尚待檢方調查。但卻有所謂「命理師」語出驚人表示，因為廟方配合政府環保政策沒有供香與燃燒紙錢，所以廟裡的兵將沒有錢都罷工，神明早就不靈甚至離開了。如果該命理大師確實收到神明跟他說掰掰的訊息，則可出示證據，否則單憑個人臆測，認為神明因沒有香火紙錢就離開，則是拿凡夫俗子功利主義心態來看待神明，如此不只是不敬，簡直是褻瀆神明，而且也等於在嘲笑那些每天照常到廟裡朝拜的信徒愚昧。

任何商家都有商譽，卜卦算命的也不容許有人來踢館說他算得不準。因此做為台灣知名古剎之一的龍山寺，廟方為維護寺廟聲譽及神格，是否應該考慮對該命理師提告。

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限制廟宇燒香（是減香不是禁香），以及不燃燒紙錢是環保署數年前基於降低空氣污染及維護國人健康的目的而推行的政策。國內大部份寺廟的配合情形都很良好，也未曾聽說神明較不靈的情形，因此該命理師所言應屬無稽之談。

龍山寺座落台北萬華商圈中心，商店、住家、遊客十分稠密，大量燒香及紙錢，所產生的空氣污染物不易擴散出去，往往造成寺廟周遭一片煙霧濛濛。因此減少供香及燃燒金紙，對改善空污有很大的助益。空氣好了，自然有更多人願意來進香，人氣旺、神明豈有不眷顧之理？

正信的佛教寺院很少燒紙錢，供香也大多僅是一爐一香。信眾內心虔誠，神佛自然靈驗，寺院也十分興盛，可見神明決不貪圖香火。

因應全球氣候變遷，政府啟動二０五０淨零排放目標，但淨零碳放絕非僅是政府或企業的事，民眾配合力行低碳生活也十分重要。宗教信仰雖為內在心靈之寄託，但形諸於外的儀式活動則應該隨著時代環境的演變，與時俱進。因為敬神明也要顧蒼生。

（作者是環保技術服務業）

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