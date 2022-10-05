自由廣場》誰要這種奇蹟？

◎ 吳哲文

歷經總統落選與高雄市長被罷免的挫折，沈潛一段時間以後，韓國瑜還是不甘寂寞地復出了，但他的言詞仍是滿滿的政治語言，近日受訪被問及本次高雄市長選情，他是這麼說的「陳其邁當選高雄市長是正常，柯志恩當選是奇蹟，高雄人要去選擇，是要正常，還是要奇蹟」，而柯志恩也順著韓某人的話講下去，說「高雄就是一個充滿奇蹟的城市」，儼然有意複製二０一八年的韓流模式。

不過，這些操弄政治語戲的他們可曾想過，他們口中的奇蹟，對高雄市民來說到底是奇蹟、抑或是惡夢？一開始韓某人話題性十足，不僅擅長用簡單的口號標語煽動人心，例如「貨出去、人進來，高雄發大財」，而且還開出多張支票—例如著名的「南海太平島挖石油」及「愛情摩天輪」，確實有助吸引目光焦點。

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但韓當選後，不僅荒誕不經的支票無一兌現，市府機器更是螺絲掉滿地，市長「苦民所苦，睡到中午」，市府小內閣首長不乏言行脫序、無心政務之人，連日常政務也處於積壓阻滯的狀態，市容急速惡化（例如久未修剪的路樹或雜草滋生的公園），遑論處理好暴雨防災、登革熱疫情及招商等重大政務。

而其即興式與網紅式施政，其間行事更多被引為笑柄，例如視察登革熱防疫時爬樹、視察豪雨災情時竟然雙手捧起積水嗅聞氣味；連一般正常的直轄市縣市政府視為都市治理基本功的「路平、燈亮、水溝通」，也自視為足以誇耀的政績，何況他所自以為的政績，在幾場暴雨面前也不堪一擊。更別提在他任內高雄市遭中國赤化的高度風險。

如此胡鬧般的都市治理，儼然使高雄市成為韓某人「模擬城市」之類的電腦遊戲的現實版，在總統大選後終遭罷免，實屬自作自受。但從韓某人就職、直到補選後陳其邁以新任市長身份就職為止，市政仍然空轉一年八個月。因此「還要不要再給柯志恩奇蹟再現機會」，這是對高雄人的再次考驗。希望高雄人這次能有足夠的智慧，能夠一次就做出正確的判斷。

（作者從事服務業、新北市民）

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