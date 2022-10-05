自由廣場》﹙林保華專欄﹚歧視，才是權貴的心態

蔣萬安一直咬住陳時中歧視萬華，真是可笑。萬華是台北市最本土的地區，正是馬英九、郝龍斌這夥權貴當了十六年的市長，歧視萬華，大力發展東區，萬華才淪為全台灣最貧窮與落後地區。柯文哲也是虎頭蛇尾，最後還只關注產值很高且是單一項目的大巨蛋。還虧他們說得出陳時中歧視萬華。

我是萬華人。陳時中在防疫期間因為好多確診者的足跡與萬華有關不斷被提及，我沒有被歧視的感覺，而是感激指揮部不斷的提醒。尤其設立警戒區，我就盡量不去那裡買東西，本來約好一位朋友吃飯敘舊，也立即解約；我也盡量不出門，慢性病的複診盡量拖後，避免我被感染，也避免我帶病毒去感染別人。

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我的住家被警戒區、第一果菜市場、環南市場等幾個多感染點包圍，我很感謝對萬華的重視，陳時中、王必勝等凌晨犧牲自己的睡眠來協助果菜市場與環南市場處理疫情，讓危機盡快過去。但我沒有搶打疫苗，而是等到被權貴歧視的本土高端疫苗問世以後才去接種第一劑，接種完四劑高端，至今生活基本恢復正常也未被感染。我對指揮中心只有感恩，至於開始買口罩的不便，與其他國家的慘重死亡率又算得了什麼？如果我還住在中國或香港，不知什麼命運。

倒是萬安改姓，不堅持姓章，也不改姓郭，而非姓蔣不可，這種攀龍附鳳的心態，難道不是對章姓與郭姓的歧視？沒有去驗有沒有蔣姓DNA而把兩蔣當作自己的祖先，如果沒有其他權貴的包庇，做得到嗎？這是不是該查一查？

不論是選舉，還是平時，這些權貴就有歧視性語言，不懂得社會分工缺一不可。例如蔣的團隊口出狂言說牙醫不是醫師！我對台灣的牙醫也充滿感激之情，我來台灣前的中年階段拔掉過兩隻牙齒，老掉牙年齡來到台灣，除了智慧牙，一顆也沒有拔過。即使牙齒已經碎落如同龐貝古城的那座殘破競技場，牙醫都有辦法妙手回春，把它打理好裝上牙套。歧視牙醫的人，我期待他永遠不要光臨牙醫診所。柯文哲看不起牙醫而一直槓上陳時中帶壞他人。柯還歧視其他科別的醫師，例如他說，婦產科醫師「在女人大腿中討生活」，難道他不是婦產科醫師從他媽的大腿中接出來的？

人以群分。所以出現高虹安歧視夜校的言論就不出奇了。我從中國移居香港，就被香港人的勤奮所感動，好多年輕人白天工作，晚上讀夜校；或提高本專業，或另學一技之長，這一行衰落失業，可以另做他行。我也利用香港的自由，一人做兩項工作，再學投資來養家糊口，十年積累第一桶金買房才得以安身立命。

這些權貴的歧視他人，典範來自馬英九，八八風災時他對原住民說「我把你們當人看」；這種大漢族優越感根本違背人人平等的普世價值，也是台灣難以團結在思想深處的重要原因。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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