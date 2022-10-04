自由廣場》中國為何堅持清零 沒有答案

◎ 謝安民

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月廿九日改變了它的立場，不再推薦醫療場所一律要戴口罩的指導方針。這個主張和CDC原有的立場已有一百八十度的轉變。

CDC所持的理由是，在於反映人民已有高度經由疫苗施打和感染病毒所得到的免疫力，以及美國已有有效治療和預防的工具。CDC並說，位於低傳播速率地區的醫療機構，可以自行決定是否要求醫生、病人、員工或訪客戴口罩。而這個指導方針適用於所有提供醫療服務的場所，包括養老院及家庭醫療服務（home care)。

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值得注意的是，美國CDC防疫的推薦，分為針對醫療機構和適用於一般公共場所兩類。前者是為了提前預防，保護利用醫療機構的人及避免疫情重度損及醫療系統；後者著重於降低疫情對社區的衝擊。而達成推薦所依據的尺度也不相同；對醫療機構是依據「社區傳播速率」，亦即社區中既有的病例和病毒傳播速率。而醫療機構外的社區，則依「社區感染程度」，也就是社區中染病毒的人之比率。目前估計，美國七十三％的地區，屬高社區傳播速率區域，而只有七％的郡屬於高社區感染程度，六十二％是低感染程度。

其實，不只美國，世界許多國家都已放寬防疫措施和限制。目前唯獨中國，雖然逐漸有不戴口罩的新聞影片傳出，但似乎還在實施「清零政策」和不同程度的封控。

為什麼中共會持續實施與世界各國不同的防疫政策，專家不解。是中國產的疫苗效力不足？還是中國的醫療量能遠不如世界許多國家，所以中國估計，它無法承受甚至病情已顯著減低的Omicron病株大流行，所帶給醫療的壓力？堅持清零政策是個政治考量的產物？或是發防疫財的掌權者放不下的利益大餅？沒有人知道真正的答案。

（作者是退休心臟科醫師、前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

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